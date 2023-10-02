В Подмосковье на трассе опрокинулся автобус с детьми. Видео

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ДТП с автобусом на Плотинке. Екатеринбург, дтп, автобус, общественный транспорт, авария, городской транспорт, автопредприятие
Автобус со школьниками попал в ДТП в Подмосковье Фото:

В районе села Трубино в Подмосковье в результате ДТП опрокинулся школьный автобус. В транспорте находилось порядка 30 детей.

«Школьный автобус съехал с трассы и опрокинулся. Внутри находилось около 30 детей», — передает РЕН ТВ со ссылкой на источник. Уточняется, что в результате происшествия никто не пострадал. Сейчас выясняются детали случившегося.

Авария произошла из-за плохого самочувствия у водителя. Он не справился с управлением и въехал в кювет. Изначально он отвозил детей в школу в селе Душново, сообщили в прокуратуре региона.

По данным telegram-канала «Известий», дети, находившиеся в автобусе, в порядке. Родители забирают их с места ДТП.

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В районе села Трубино в Подмосковье в результате ДТП опрокинулся школьный автобус. В транспорте находилось порядка 30 детей. «Школьный автобус съехал с трассы и опрокинулся. Внутри находилось около 30 детей», — передает РЕН ТВ со ссылкой на источник. Уточняется, что в результате происшествия никто не пострадал. Сейчас выясняются детали случившегося. Авария произошла из-за плохого самочувствия у водителя. Он не справился с управлением и въехал в кювет. Изначально он отвозил детей в школу в селе Душново, сообщили в прокуратуре региона. По данным telegram-канала «Известий», дети, находившиеся в автобусе, в порядке. Родители забирают их с места ДТП.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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