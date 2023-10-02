В районе села Трубино в Подмосковье в результате ДТП опрокинулся школьный автобус. В транспорте находилось порядка 30 детей.
«Школьный автобус съехал с трассы и опрокинулся. Внутри находилось около 30 детей», — передает РЕН ТВ со ссылкой на источник. Уточняется, что в результате происшествия никто не пострадал. Сейчас выясняются детали случившегося.
Авария произошла из-за плохого самочувствия у водителя. Он не справился с управлением и въехал в кювет. Изначально он отвозил детей в школу в селе Душново, сообщили в прокуратуре региона.
По данным telegram-канала «Известий», дети, находившиеся в автобусе, в порядке. Родители забирают их с места ДТП.
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