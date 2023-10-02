В Подмосковье на трассе опрокинулся автобус с детьми. Видео

02 октября 2023 в 11:47 Размер текста - 17 +

Автобус со школьниками попал в ДТП в Подмосковье Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В районе села Трубино в Подмосковье в результате ДТП опрокинулся школьный автобус. В транспорте находилось порядка 30 детей. «Школьный автобус съехал с трассы и опрокинулся. Внутри находилось около 30 детей», — передает РЕН ТВ со ссылкой на источник. Уточняется, что в результате происшествия никто не пострадал. Сейчас выясняются детали случившегося. Авария произошла из-за плохого самочувствия у водителя. Он не справился с управлением и въехал в кювет. Изначально он отвозил детей в школу в селе Душново, сообщили в прокуратуре региона. По данным telegram-канала «Известий», дети, находившиеся в автобусе, в порядке. Родители забирают их с места ДТП.

В районе села Трубино в Подмосковье в результате ДТП опрокинулся школьный автобус. В транспорте находилось порядка 30 детей. «Школьный автобус съехал с трассы и опрокинулся. Внутри находилось около 30 детей», — передает РЕН ТВ со ссылкой на источник. Уточняется, что в результате происшествия никто не пострадал. Сейчас выясняются детали случившегося. Авария произошла из-за плохого самочувствия у водителя. Он не справился с управлением и въехал в кювет. Изначально он отвозил детей в школу в селе Душново, сообщили в прокуратуре региона. По данным telegram-канала «Известий», дети, находившиеся в автобусе, в порядке. Родители забирают их с места ДТП.