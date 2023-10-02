Shot: дети выпрыгнули из окон в школе Ульяновска, испугавшись пожара

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Школьники отделались переломами ног Фото:

В Ульяновске в одной из школ ученики выпрыгнули в окна второго этажа, испугавшись пожара из-за срабатывания сигнализации. Некоторые получили переломы, пишет ряд telegram-каналов Shot.

«Трое пятиклассников получили различные переломы, выпрыгнув со второго этажа школы №64 в Ульяновске. Они испугались внезапно сработавшей пожарной сигнализации», — написали в telegram-канале.

Одна ученица сломала ногу, у другого ребенка есть подозрение на перелом пятки. Третий школьник отделался ушибами. По предварительным данным, сигнализация сработала из-за отключения света. Никакой угрозы детям не было.

URA.RU направило запрос в пресс-службу МЧС России по городу Ульяновску для уточнения информации. Ответ ожидается.

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В Ульяновске в одной из школ ученики выпрыгнули в окна второго этажа, испугавшись пожара из-за срабатывания сигнализации. Некоторые получили переломы, пишет ряд telegram-каналов Shot. «Трое пятиклассников получили различные переломы, выпрыгнув со второго этажа школы №64 в Ульяновске. Они испугались внезапно сработавшей пожарной сигнализации», — написали в telegram-канале. Одна ученица сломала ногу, у другого ребенка есть подозрение на перелом пятки. Третий школьник отделался ушибами. По предварительным данным, сигнализация сработала из-за отключения света. Никакой угрозы детям не было. URA.RU направило запрос в пресс-службу МЧС России по городу Ульяновску для уточнения информации. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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