Shot: дети выпрыгнули из окон в школе Ульяновска, испугавшись пожара

В Ульяновске в одной из школ ученики выпрыгнули в окна второго этажа, испугавшись пожара из-за срабатывания сигнализации. Некоторые получили переломы, пишет ряд telegram-каналов Shot.
«Трое пятиклассников получили различные переломы, выпрыгнув со второго этажа школы №64 в Ульяновске. Они испугались внезапно сработавшей пожарной сигнализации», — написали в telegram-канале.
Одна ученица сломала ногу, у другого ребенка есть подозрение на перелом пятки. Третий школьник отделался ушибами. По предварительным данным, сигнализация сработала из-за отключения света. Никакой угрозы детям не было.
URA.RU направило запрос в пресс-службу МЧС России по городу Ульяновску для уточнения информации. Ответ ожидается.
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