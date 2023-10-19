Сектор Газа раскрыл число погибших детей и женщин Минздрав Палестины: больше 3500 жителей Газы погибли при ударах Израиля 19 октября 2023 в 16:19 Размер текста - 17 + Минздрав Палестины сообщил о 1524 погибших детях Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Число погибших в секторе Газа выросло до 3785 человек. Об этом сообщил минздрав Палестины. По данным ведомства, среди жертв 1524 ребенка и 1000 женщин. «Число жертв израильской агрессии возросло до 3785, в том числе 1524 детей, 1000 женщин», — сообщил Минздрав на своей странице в Facebook (принадлежит корпорации Meta, запрещенной и признанной в РФ экстремистской). По данным ведомства, около 12,5 тысячи жителей ранены, среди них — 3983 детей и 330 женщин. Ранее глава Министерства здравоохранения Палестины Мэй Кайле сообщила, что около 4,8 тысячи пострадавших в секторе Газа не могут получить лечение, передает RT. Посольство РФ сообщило, что двое россиян находятся в заложниках в секторе Газа. Число погибших в секторе Газа выросло до 3785 человек. Об этом сообщил минздрав Палестины. По данным ведомства, среди жертв 1524 ребенка и 1000 женщин. «Число жертв израильской агрессии возросло до 3785, в том числе 1524 детей, 1000 женщин», — сообщил Минздрав на своей странице в Facebook (принадлежит корпорации Meta, запрещенной и признанной в РФ экстремистской). По данным ведомства, около 12,5 тысячи жителей ранены, среди них — 3983 детей и 330 женщин. Ранее глава Министерства здравоохранения Палестины Мэй Кайле сообщила, что около 4,8 тысячи пострадавших в секторе Газа не могут получить лечение, передает RT. Посольство РФ сообщило, что двое россиян находятся в заложниках в секторе Газа. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям