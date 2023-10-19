Сектор Газа раскрыл число погибших детей и женщин

Минздрав Палестины: больше 3500 жителей Газы погибли при ударах Израиля
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Клипарт. Магнитогорск, вера, свеча памяти, скорбь, свеча скорби, память, свеча в ладони
Минздрав Палестины сообщил о 1524 погибших детях Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Число погибших в секторе Газа выросло до 3785 человек. Об этом сообщил минздрав Палестины. По данным ведомства, среди жертв 1524 ребенка и 1000 женщин.

«Число жертв израильской агрессии возросло до 3785, в том числе 1524 детей, 1000 женщин», — сообщил Минздрав на своей странице в Facebook (принадлежит корпорации Meta, запрещенной и признанной в РФ экстремистской). По данным ведомства, около 12,5 тысячи жителей ранены, среди них — 3983 детей и 330 женщин.

Ранее глава Министерства здравоохранения Палестины Мэй Кайле сообщила, что около 4,8 тысячи пострадавших в секторе Газа не могут получить лечение, передает RT. Посольство РФ сообщило, что двое россиян находятся в заложниках в секторе Газа.

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Число погибших в секторе Газа выросло до 3785 человек. Об этом сообщил минздрав Палестины. По данным ведомства, среди жертв 1524 ребенка и 1000 женщин. «Число жертв израильской агрессии возросло до 3785, в том числе 1524 детей, 1000 женщин», — сообщил Минздрав на своей странице в Facebook (принадлежит корпорации Meta, запрещенной и признанной в РФ экстремистской). По данным ведомства, около 12,5 тысячи жителей ранены, среди них — 3983 детей и 330 женщин. Ранее глава Министерства здравоохранения Палестины Мэй Кайле сообщила, что около 4,8 тысячи пострадавших в секторе Газа не могут получить лечение, передает RT. Посольство РФ сообщило, что двое россиян находятся в заложниках в секторе Газа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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