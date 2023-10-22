В Москве задержали бойца ММА Якубова, выложившего видео под монолог Басаева

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Клипарт по теме "Суд". Москва, арест, преступник, задержали, наручники, задеражние
Ильяс Якубов доставлен в подразделение московского Следкома Фото:

В Москве за оправдание терроризма задержали объявленного бойца MMA Ильяса Якубова, объявленного в федеральный розыск. Ранее он у себя в соцсетях опубликовал видео своей тренировки под монолог террориста Шамиля Басаева, который в 2004 году захватил школу в Беслане, из-за чего погибли 186 детей.

«Расследуется уголовное дело в отношении 31-летнего мужчины. Ему предъявлено обвинение в публичном оправдании террористической деятельности», — заявила старший помощник руководителя московского главка СК РФ Юлия Иванова. Ее слова передает «Ридус».

Уточняется, что боец у себя в соцсетях выложил видео с тренировкой под монолог Басаева. После этого его объявили в федеральный розыск. Сотрудники уголовного розыска уже доставили спортсмена в подразделение московского Следкома. В скором времени следствие будет запрашивать арест Якубова.

Басаев виновен в одних из самых кровавых терактов в истории РФ. В 1995 году он захватил больницу в Буденновске. Также в 2004 году он организовал захват школы в Беслане.

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В Москве за оправдание терроризма задержали объявленного бойца MMA Ильяса Якубова, объявленного в федеральный розыск. Ранее он у себя в соцсетях опубликовал видео своей тренировки под монолог террориста Шамиля Басаева, который в 2004 году захватил школу в Беслане, из-за чего погибли 186 детей. «Расследуется уголовное дело в отношении 31-летнего мужчины. Ему предъявлено обвинение в публичном оправдании террористической деятельности», — заявила старший помощник руководителя московского главка СК РФ Юлия Иванова. Ее слова передает «Ридус». Уточняется, что боец у себя в соцсетях выложил видео с тренировкой под монолог Басаева. После этого его объявили в федеральный розыск. Сотрудники уголовного розыска уже доставили спортсмена в подразделение московского Следкома. В скором времени следствие будет запрашивать арест Якубова. Басаев виновен в одних из самых кровавых терактов в истории РФ. В 1995 году он захватил больницу в Буденновске. Также в 2004 году он организовал захват школы в Беслане.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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