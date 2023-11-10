В США пристыдили Зеленского за нелепые оправдания при отказе от выборов

FoxNews: аргументы Зеленского о невозможности проведения выборов смехотворны
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, зеленский владимир, stock
Аргументы Владимира Зеленского о выборах являются чепухой, считают авторы статьи Фото:

Аргументы президента Украины Владимира Зеленского о невозможности проведения выборов смехотворны. Об этом написали в статье телеканала FoxNews.

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«Нехватка денег также смехотворна. Зеленский заявил, что если бы ему выделили 120 миллионов долларов, Украина провела бы выборы. Но он не обращался с серьезной просьбой о таких деньгах», — говорится в материале телеканала. Авторы также называет аргументы украинского лидера о том, что не все смогут проголосовать во время конфликта чушью.

В статье отмечают, на любых выборах никогда не бывает 100% явки. К тому же, нет абсолютно никаких причин для украинских беженцев, по которым они не могли бы проголосовать в посольствах или консульствах Украины в странах, в которые они бежали, заключили в материале.

Ранее Владимир Зеленский поручил подготовиться к выборам президента Украины. Их назначили на 31 марта 2024 года. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Однако позднее Зеленский выступил с заявлением о том, что проводить выборы в Украине во время конфликта, когда армия «живет болью и потерями» — безответственно и легкомысленно.

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Аргументы президента Украины Владимира Зеленского о невозможности проведения выборов смехотворны. Об этом написали в статье телеканала FoxNews. «Нехватка денег также смехотворна. Зеленский заявил, что если бы ему выделили 120 миллионов долларов, Украина провела бы выборы. Но он не обращался с серьезной просьбой о таких деньгах», — говорится в материале телеканала. Авторы также называет аргументы украинского лидера о том, что не все смогут проголосовать во время конфликта чушью. В статье отмечают, на любых выборах никогда не бывает 100% явки. К тому же, нет абсолютно никаких причин для украинских беженцев, по которым они не могли бы проголосовать в посольствах или консульствах Украины в странах, в которые они бежали, заключили в материале. Ранее Владимир Зеленский поручил подготовиться к выборам президента Украины. Их назначили на 31 марта 2024 года. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Однако позднее Зеленский выступил с заявлением о том, что проводить выборы в Украине во время конфликта, когда армия «живет болью и потерями» — безответственно и легкомысленно.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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