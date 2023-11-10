В США пристыдили Зеленского за нелепые оправдания при отказе от выборов

FoxNews: аргументы Зеленского о невозможности проведения выборов смехотворны

10 ноября 2023 в 22:49 Размер текста - 17 +

Аргументы Владимира Зеленского о выборах являются чепухой, считают авторы статьи Фото: Официальный сайт президента Украины Аргументы президента Украины Владимира Зеленского о невозможности проведения выборов смехотворны. Об этом написали в статье телеканала FoxNews. Новость по теме Как пройдут выборы президента Украины в 2024 году после решения Зеленского «Нехватка денег также смехотворна. Зеленский заявил, что если бы ему выделили 120 миллионов долларов, Украина провела бы выборы. Но он не обращался с серьезной просьбой о таких деньгах», — говорится в материале телеканала. Авторы также называет аргументы украинского лидера о том, что не все смогут проголосовать во время конфликта чушью. В статье отмечают, на любых выборах никогда не бывает 100% явки. К тому же, нет абсолютно никаких причин для украинских беженцев, по которым они не могли бы проголосовать в посольствах или консульствах Украины в странах, в которые они бежали, заключили в материале. Ранее Владимир Зеленский поручил подготовиться к выборам президента Украины. Их назначили на 31 марта 2024 года. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Однако позднее Зеленский выступил с заявлением о том, что проводить выборы в Украине во время конфликта, когда армия «живет болью и потерями» — безответственно и легкомысленно.

Аргументы президента Украины Владимира Зеленского о невозможности проведения выборов смехотворны. Об этом написали в статье телеканала FoxNews. «Нехватка денег также смехотворна. Зеленский заявил, что если бы ему выделили 120 миллионов долларов, Украина провела бы выборы. Но он не обращался с серьезной просьбой о таких деньгах», — говорится в материале телеканала. Авторы также называет аргументы украинского лидера о том, что не все смогут проголосовать во время конфликта чушью. В статье отмечают, на любых выборах никогда не бывает 100% явки. К тому же, нет абсолютно никаких причин для украинских беженцев, по которым они не могли бы проголосовать в посольствах или консульствах Украины в странах, в которые они бежали, заключили в материале. Ранее Владимир Зеленский поручил подготовиться к выборам президента Украины. Их назначили на 31 марта 2024 года. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Однако позднее Зеленский выступил с заявлением о том, что проводить выборы в Украине во время конфликта, когда армия «живет болью и потерями» — безответственно и легкомысленно.