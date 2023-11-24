24 ноября 2023

В Москве пассажир электробуса ударил контролера

© Служба новостей «URA.RU»
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В Москве под суд попал пассажир, оскорбивший контролера электробуса Фото:

Пассажир электробуса Махомеджан Рамазанов ударил контролера в Москве. На него завели уголовное дело. Информацию об этом опубликовал telegram-канал «Дептранс Москвы».

«В электробусе маршрута Т56 23 ноября Рамазанов в ходе конфликта ударил контролера, публично его оскорблял и нецензурно выражался в салоне. На злоумышленника заведено уголовное дело, предусматривающее наказание до 10 лет лишения свободы», — указано в посте представителей ведомства.

По данным ведомства, решается вопрос о задержании и заключении под стражу 23-летнего пассажира. Дептранс Москвы поблагодарил правоохранительные органы за оперативное и адекватное реагирование.

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Пассажир электробуса Махомеджан Рамазанов ударил контролера в Москве. На него завели уголовное дело. Информацию об этом опубликовал telegram-канал «Дептранс Москвы». «В электробусе маршрута Т56 23 ноября Рамазанов в ходе конфликта ударил контролера, публично его оскорблял и нецензурно выражался в салоне. На злоумышленника заведено уголовное дело, предусматривающее наказание до 10 лет лишения свободы», — указано в посте представителей ведомства. По данным ведомства, решается вопрос о задержании и заключении под стражу 23-летнего пассажира. Дептранс Москвы поблагодарил правоохранительные органы за оперативное и адекватное реагирование.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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