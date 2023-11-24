В Москве пассажир электробуса ударил контролера

25 ноября 2023 в 02:46 Размер текста - 17 +

В Москве под суд попал пассажир, оскорбивший контролера электробуса Фото: Илья Московец © URA.RU Пассажир электробуса Махомеджан Рамазанов ударил контролера в Москве. На него завели уголовное дело. Информацию об этом опубликовал telegram-канал «Дептранс Москвы». «В электробусе маршрута Т56 23 ноября Рамазанов в ходе конфликта ударил контролера, публично его оскорблял и нецензурно выражался в салоне. На злоумышленника заведено уголовное дело, предусматривающее наказание до 10 лет лишения свободы», — указано в посте представителей ведомства. По данным ведомства, решается вопрос о задержании и заключении под стражу 23-летнего пассажира. Дептранс Москвы поблагодарил правоохранительные органы за оперативное и адекватное реагирование.

Пассажир электробуса Махомеджан Рамазанов ударил контролера в Москве. На него завели уголовное дело. Информацию об этом опубликовал telegram-канал «Дептранс Москвы». «В электробусе маршрута Т56 23 ноября Рамазанов в ходе конфликта ударил контролера, публично его оскорблял и нецензурно выражался в салоне. На злоумышленника заведено уголовное дело, предусматривающее наказание до 10 лет лишения свободы», — указано в посте представителей ведомства. По данным ведомства, решается вопрос о задержании и заключении под стражу 23-летнего пассажира. Дептранс Москвы поблагодарил правоохранительные органы за оперативное и адекватное реагирование.