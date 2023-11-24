В Москве пассажир электробуса ударил контролера

Пассажир электробуса Махомеджан Рамазанов ударил контролера в Москве. На него завели уголовное дело. Информацию об этом опубликовал telegram-канал «Дептранс Москвы».
«В электробусе маршрута Т56 23 ноября Рамазанов в ходе конфликта ударил контролера, публично его оскорблял и нецензурно выражался в салоне. На злоумышленника заведено уголовное дело, предусматривающее наказание до 10 лет лишения свободы», — указано в посте представителей ведомства.
По данным ведомства, решается вопрос о задержании и заключении под стражу 23-летнего пассажира. Дептранс Москвы поблагодарил правоохранительные органы за оперативное и адекватное реагирование.
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