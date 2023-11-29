ВМФ России обучат борьбе с морскими беспилотниками

30 ноября 2023 в 03:48 Размер текста - 17 +

Надводные дроны являются одной из самых главных угроз для современного флота Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ Корабли Военно-морского флота (ВМФ) России будут регулярно отрабатывать борьбу с морскими беспилотниками. По словам источника в Минобороны РФ, новый учебный курс войдет в программу боевой подготовки военнослужащих. «В России экипажи кораблей ВМФ начнут регулярно отрабатывать борьбу с надводными дронами. Учебный курс войдет в программу боевой подготовки надводных сил», — пояснил источник в интервью «Известиям». В рамках курса экипажи судов получат навыки маневрирования во время атаки беспилотников. Основная цель — держать корабли на расстоянии, чтобы уничтожить цель огнем артиллерии или при помощи крупнокалиберных орудий. Военнослужащих обучат, как работать со средствами радиоэлектронной борьбы, которые производят помехи, и грамотно организовать разведку. Морские дроны — это малоразмерные катера с бортами, возвышающимися над уровнем воды. Кораблям ВМФ важно работать совместно с авиацией, которая уже доказала свою эффективность при обнаружении и уничтожении морских беспилотников. Первые морские дроны российского производства испытают в зоне СВО и передадут войскам к концу текущего года. Кроме того, в составе Военно-морского флота России формируются вертолетные отряды. Они будут искать и уничтожать полупогружные дроны.

Корабли Военно-морского флота (ВМФ) России будут регулярно отрабатывать борьбу с морскими беспилотниками. По словам источника в Минобороны РФ, новый учебный курс войдет в программу боевой подготовки военнослужащих. «В России экипажи кораблей ВМФ начнут регулярно отрабатывать борьбу с надводными дронами. Учебный курс войдет в программу боевой подготовки надводных сил», — пояснил источник в интервью «Известиям». В рамках курса экипажи судов получат навыки маневрирования во время атаки беспилотников. Основная цель — держать корабли на расстоянии, чтобы уничтожить цель огнем артиллерии или при помощи крупнокалиберных орудий. Военнослужащих обучат, как работать со средствами радиоэлектронной борьбы, которые производят помехи, и грамотно организовать разведку. Морские дроны — это малоразмерные катера с бортами, возвышающимися над уровнем воды. Кораблям ВМФ важно работать совместно с авиацией, которая уже доказала свою эффективность при обнаружении и уничтожении морских беспилотников. Первые морские дроны российского производства испытают в зоне СВО и передадут войскам к концу текущего года. Кроме того, в составе Военно-морского флота России формируются вертолетные отряды. Они будут искать и уничтожать полупогружные дроны.