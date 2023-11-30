Песков обратился к Болгарии из-за отказа пускать самолет с Захаровой

Песков назвал абсурдным позицию властей Болгарии в инциденте с Захаровой
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Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной старту конкурса медиа-грантов РГО. Москва, песков дмитрий
Позиция Болгарии не может быть объяснена, заявил Дмитрий Песков Фото:

Власти Болгарии должны сохранять трезвость и предотвращать инциденты, подобные непропуску самолета официального представителя МИД РФ Марии Захаровой через болгарское воздушное пространство. Об этом в ходе конференц-колла заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Здесь, безусловно, подобная позиция болгарских властей вряд ли может быть чем-то объяснена. Она не укладывается в какие-либо рамки. Она абсолютно абсурдна и глупа. Хотелось бы обратиться к Болгарии и призвать их сохранять трезвость», — заявил Песков.

Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Скопье в Северную Македонию через Грецию, хотя изначально планировался полет через Болгарию. Болгарские власти открыли воздушное пространство для самолета, но не предоставили разрешение на полет Марии Захаровой.

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Власти Болгарии должны сохранять трезвость и предотвращать инциденты, подобные непропуску самолета официального представителя МИД РФ Марии Захаровой через болгарское воздушное пространство. Об этом в ходе конференц-колла заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Здесь, безусловно, подобная позиция болгарских властей вряд ли может быть чем-то объяснена. Она не укладывается в какие-либо рамки. Она абсолютно абсурдна и глупа. Хотелось бы обратиться к Болгарии и призвать их сохранять трезвость», — заявил Песков. Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Скопье в Северную Македонию через Грецию, хотя изначально планировался полет через Болгарию. Болгарские власти открыли воздушное пространство для самолета, но не предоставили разрешение на полет Марии Захаровой.
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© Служба новостей «URA.RU»
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