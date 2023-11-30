В мире Европа Песков обратился к Болгарии из-за отказа пускать самолет с Захаровой Песков назвал абсурдным позицию властей Болгарии в инциденте с Захаровой 30 ноября 2023 в 13:57 Размер текста - 17 + Позиция Болгарии не может быть объяснена, заявил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Власти Болгарии должны сохранять трезвость и предотвращать инциденты, подобные непропуску самолета официального представителя МИД РФ Марии Захаровой через болгарское воздушное пространство. Об этом в ходе конференц-колла заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Здесь, безусловно, подобная позиция болгарских властей вряд ли может быть чем-то объяснена. Она не укладывается в какие-либо рамки. Она абсолютно абсурдна и глупа. Хотелось бы обратиться к Болгарии и призвать их сохранять трезвость», — заявил Песков. Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Скопье в Северную Македонию через Грецию, хотя изначально планировался полет через Болгарию. Болгарские власти открыли воздушное пространство для самолета, но не предоставили разрешение на полет Марии Захаровой. Власти Болгарии должны сохранять трезвость и предотвращать инциденты, подобные непропуску самолета официального представителя МИД РФ Марии Захаровой через болгарское воздушное пространство. Об этом в ходе конференц-колла заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Здесь, безусловно, подобная позиция болгарских властей вряд ли может быть чем-то объяснена. Она не укладывается в какие-либо рамки. Она абсолютно абсурдна и глупа. Хотелось бы обратиться к Болгарии и призвать их сохранять трезвость», — заявил Песков. Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Скопье в Северную Македонию через Грецию, хотя изначально планировался полет через Болгарию. Болгарские власти открыли воздушное пространство для самолета, но не предоставили разрешение на полет Марии Захаровой. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям