Певцу Шаману присвоили казачий чин Есаула. Видео

01 декабря 2023 в 14:08 Размер текста - 17 +

Ярославу Дронову присвоили звание Есаул Фото: Размик Закарян © URA.RU Известному исполнителю Шаману, настоящее имя которого Ярослав Дронов, было присвоено казачье звание — Есаул. Такой статус он получил 22 ноября. «Ярославу Дронову присвоили казачий чин Есаула», — сообщает Пятый канал. Там добавили, что певцу был выдан официальный документ, подтверждающий, что с 22 ноября он официально является казаком. Его приняли в состав Всевеликого Войска Донского. Есаул — это высокий военный ранг в российской казачьей системе. Это звание обычно присваивается казакам, занимающим важные руководящие должности или выполняющие особые задачи внутри казачьего сообщества. Есаул в обществе казаков обладает авторитетом и влиянием, и его роль может варьироваться от командира отдельной части до руководителя казачьего войска. В казачьей традиции звание Есаул символизирует отвагу, лидерство и преданность служению.

Известному исполнителю Шаману, настоящее имя которого Ярослав Дронов, было присвоено казачье звание — Есаул. Такой статус он получил 22 ноября. «Ярославу Дронову присвоили казачий чин Есаула», — сообщает Пятый канал. Там добавили, что певцу был выдан официальный документ, подтверждающий, что с 22 ноября он официально является казаком. Его приняли в состав Всевеликого Войска Донского. Есаул — это высокий военный ранг в российской казачьей системе. Это звание обычно присваивается казакам, занимающим важные руководящие должности или выполняющие особые задачи внутри казачьего сообщества. Есаул в обществе казаков обладает авторитетом и влиянием, и его роль может варьироваться от командира отдельной части до руководителя казачьего войска. В казачьей традиции звание Есаул символизирует отвагу, лидерство и преданность служению.