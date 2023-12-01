Певцу Шаману присвоили казачий чин Есаула. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Концерт SHAMAN и народные гулянья. Екатеринбург, shaman, дронов ярослав, шаман певец
Ярославу Дронову присвоили звание Есаул Фото:

Известному исполнителю Шаману, настоящее имя которого Ярослав Дронов, было присвоено казачье звание — Есаул. Такой статус он получил 22 ноября.

«Ярославу Дронову присвоили казачий чин Есаула», — сообщает Пятый канал. Там добавили, что певцу был выдан официальный документ, подтверждающий, что с 22 ноября он официально является казаком. Его приняли в состав Всевеликого Войска Донского.

Есаул — это высокий военный ранг в российской казачьей системе. Это звание обычно присваивается казакам, занимающим важные руководящие должности или выполняющие особые задачи внутри казачьего сообщества. Есаул в обществе казаков обладает авторитетом и влиянием, и его роль может варьироваться от командира отдельной части до руководителя казачьего войска. В казачьей традиции звание Есаул символизирует отвагу, лидерство и преданность служению.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Известному исполнителю Шаману, настоящее имя которого Ярослав Дронов, было присвоено казачье звание — Есаул. Такой статус он получил 22 ноября. «Ярославу Дронову присвоили казачий чин Есаула», — сообщает Пятый канал. Там добавили, что певцу был выдан официальный документ, подтверждающий, что с 22 ноября он официально является казаком. Его приняли в состав Всевеликого Войска Донского. Есаул — это высокий военный ранг в российской казачьей системе. Это звание обычно присваивается казакам, занимающим важные руководящие должности или выполняющие особые задачи внутри казачьего сообщества. Есаул в обществе казаков обладает авторитетом и влиянием, и его роль может варьироваться от командира отдельной части до руководителя казачьего войска. В казачьей традиции звание Есаул символизирует отвагу, лидерство и преданность служению.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...