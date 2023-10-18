Депутат Рады Дубинский: жене Зеленского готовят высокий пост во власти. Видео

18 октября 2023 в 15:44 Размер текста - 17 +

Елена Зеленская не подчиняется своему супругу, передает Александр Дубинский Фото: Официальный сайт президента Украины Жена украинского президента Владимира Зеленского Елена возглавит партию «Слуга народа» на Украине. Об этом сообщил депутат Верховной рады страны Александр Дубинский. «Сталкиваюсь с недоумением, почему Елену Зеленскую хотят сделать главой партии „Слуга народа“ и отправить на выборы. Зеленскому нужен во главе партии максимально лояльный человек», — заявил Дубинский в своем telegram-канале. Он отметил, что Елена нелояльна и не подчиняется Зеленскому. По словам депутата, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль мог стать главой «Слуги народа», однако его отправят в отставку по решению американских властей. Его место может занять либо посол в США Оксана Маркарова, либо Александр Курбаков. Ранее, 16 октября, спецпредставитель США по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Прицкер посетила Украину. Владимир Зеленский провел переговоры со спецпредставителем по вопросам использования российских активов, защиты энергетической инфраструктуры и потребности Украины в восстановлении страны.

Жена украинского президента Владимира Зеленского Елена возглавит партию «Слуга народа» на Украине. Об этом сообщил депутат Верховной рады страны Александр Дубинский. «Сталкиваюсь с недоумением, почему Елену Зеленскую хотят сделать главой партии „Слуга народа“ и отправить на выборы. Зеленскому нужен во главе партии максимально лояльный человек», — заявил Дубинский в своем telegram-канале. Он отметил, что Елена нелояльна и не подчиняется Зеленскому. По словам депутата, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль мог стать главой «Слуги народа», однако его отправят в отставку по решению американских властей. Его место может занять либо посол в США Оксана Маркарова, либо Александр Курбаков. Ранее, 16 октября, спецпредставитель США по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Прицкер посетила Украину. Владимир Зеленский провел переговоры со спецпредставителем по вопросам использования российских активов, защиты энергетической инфраструктуры и потребности Украины в восстановлении страны.