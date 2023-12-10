Байден пригласил Зеленского в Белый дом

Встреча президентов США и Украины назначена на 12 декабряФото: Официальный сайт президента Украины
Президент США Джо Байден пригласил лидера Украины Владимира Зеленского посетить Белый дом. Об этом сообщили в администрации американского президента.
«Джо Байден пригласил президента Украины Владимира Зеленского в Белый дом 12 декабря», — следует из объявления администрации президента США. Лидеры двух стран обсудят нынешние нужды Украины, а также продолжение поставок помощи от Соединенных Штатов Америки в критический момент.
Ранее Байден назвал абсолютным сумасшествием для США несогласование нового пакета помощи Украине. По его мнению, отказ от передачи помощи идет против интересов Запада. Также официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер заявлял о дефиците финансов для поддержки Киева.
Президент США Джо Байден пригласил лидера Украины Владимира Зеленского посетить Белый дом. Об этом сообщили в администрации американского президента. «Джо Байден пригласил президента Украины Владимира Зеленского в Белый дом 12 декабря», — следует из объявления администрации президента США. Лидеры двух стран обсудят нынешние нужды Украины, а также продолжение поставок помощи от Соединенных Штатов Америки в критический момент. Ранее Байден назвал абсолютным сумасшествием для США несогласование нового пакета помощи Украине. По его мнению, отказ от передачи помощи идет против интересов Запада. Также официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер заявлял о дефиците финансов для поддержки Киева.