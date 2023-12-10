10 декабря 2023

Байден пригласил Зеленского в Белый дом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Визит Джо Байдена на Украину. stock, зеленский владимир, stock, Джо Байден
Встреча президентов США и Украины назначена на 12 декабря Фото:

Президент США Джо Байден пригласил лидера Украины Владимира Зеленского посетить Белый дом. Об этом сообщили в администрации американского президента.

«Джо Байден пригласил президента Украины Владимира Зеленского в Белый дом 12 декабря», — следует из объявления администрации президента США. Лидеры двух стран обсудят нынешние нужды Украины, а также продолжение поставок помощи от Соединенных Штатов Америки в критический момент.

Ранее Байден назвал абсолютным сумасшествием для США несогласование нового пакета помощи Украине. По его мнению, отказ от передачи помощи идет против интересов Запада. Также официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер заявлял о дефиците финансов для поддержки Киева.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент США Джо Байден пригласил лидера Украины Владимира Зеленского посетить Белый дом. Об этом сообщили в администрации американского президента. «Джо Байден пригласил президента Украины Владимира Зеленского в Белый дом 12 декабря», — следует из объявления администрации президента США. Лидеры двух стран обсудят нынешние нужды Украины, а также продолжение поставок помощи от Соединенных Штатов Америки в критический момент. Ранее Байден назвал абсолютным сумасшествием для США несогласование нового пакета помощи Украине. По его мнению, отказ от передачи помощи идет против интересов Запада. Также официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер заявлял о дефиците финансов для поддержки Киева.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...