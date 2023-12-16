За гибель подростка на соревнованиях в Белогорске судья заплатит 400 тысяч

16 декабря 2023 в 19:33 Размер текста - 17 +

Суд учел, что Евгений Зливко оказывал первую помощь погибшему подростку Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Суд признал виновным судью соревнований по ММА в Белогорске Евгения Зливко в том, что на мероприятии погиб подросток по его вине. Зливко теперь обязан заплатить 400 тысяч рублей штрафа. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Амурской области. «Зливко признан виновным в оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, если они повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека. Назначено наказание в виде штрафа в размере 400 тысяч рублей», — говорится в сообщении пресс-службы, которое приводит РИА Новости. Отмечается, что при вынесении приговора суд учел, что мужчина признал свою вину. Во время инцидента Зливко также оказывал пострадавшему первую помощь. Он уже возместил понесенный моральный ущерб и помог матери погибшего. Летом 2023 года в Белогорске проходили соревнования по MMA. К ним были допущены два несовершеннолетних спортсмена без боксерских шлемов открытого типа. Во время поединка подросток получил травму, несовместимую с жизнью.

Суд признал виновным судью соревнований по ММА в Белогорске Евгения Зливко в том, что на мероприятии погиб подросток по его вине. Зливко теперь обязан заплатить 400 тысяч рублей штрафа. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Амурской области. «Зливко признан виновным в оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, если они повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека. Назначено наказание в виде штрафа в размере 400 тысяч рублей», — говорится в сообщении пресс-службы, которое приводит РИА Новости. Отмечается, что при вынесении приговора суд учел, что мужчина признал свою вину. Во время инцидента Зливко также оказывал пострадавшему первую помощь. Он уже возместил понесенный моральный ущерб и помог матери погибшего. Летом 2023 года в Белогорске проходили соревнования по MMA. К ним были допущены два несовершеннолетних спортсмена без боксерских шлемов открытого типа. Во время поединка подросток получил травму, несовместимую с жизнью.