В мире Песков: РФ не будет защищать вместе с США суда в Красном море 19 декабря 2023 в 14:25 Размер текста - 17 + Дмитрий Песков заявил, что Россия не будет поддерживать США в Красном море Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Россия не принимает участия в операции по защите судоходства в Красном море. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами. «Мы не принимаем участия в этой операции [„Страж процветания“]», — заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Ранее в США объявили, что начинается многонациональная операция по защите Красного моря. Она направлена на безопасность торговых судов, которые атакуют хуситы. Россия не принимает участия в операции по защите судоходства в Красном море. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами. «Мы не принимаем участия в этой операции [„Страж процветания“]», — заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Ранее в США объявили, что начинается многонациональная операция по защите Красного моря. Она направлена на безопасность торговых судов, которые атакуют хуситы. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям