Песков: РФ не будет защищать вместе с США суда в Красном море

Дмитрий Песков заявил, что Россия не будет поддерживать США в Красном море
новость из сюжетаВооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа
Россия не принимает участия в операции по защите судоходства в Красном море. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами.
«Мы не принимаем участия в этой операции [„Страж процветания“]», — заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
Ранее в США объявили, что начинается многонациональная операция по защите Красного моря. Она направлена на безопасность торговых судов, которые атакуют хуситы.
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