Песков: РФ не будет защищать вместе с США суда в Красном море

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Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной старту конкурса медиа-грантов РГО. Москва, песков дмитрий
Дмитрий Песков заявил, что Россия не будет поддерживать США в Красном море Фото:
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Россия не принимает участия в операции по защите судоходства в Красном море. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами.

«Мы не принимаем участия в этой операции [„Страж процветания“]», — заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU.

Ранее в США объявили, что начинается многонациональная операция по защите Красного моря. Она направлена на безопасность торговых судов, которые атакуют хуситы.

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Россия не принимает участия в операции по защите судоходства в Красном море. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами. «Мы не принимаем участия в этой операции [„Страж процветания“]», — заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Ранее в США объявили, что начинается многонациональная операция по защите Красного моря. Она направлена на безопасность торговых судов, которые атакуют хуситы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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