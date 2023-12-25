Песков не стал раскрывать, откуда Путин запишет новогоднее обращение

В Кремле скрыли информацию о том, откуда президент РФ Владимир Путин будет записывать свое новогоднее обращение к россиянам. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подчеркнул, что граждане узнают об этом непосредственно в новогоднюю ночь.
«Узнаете в новогоднюю ночь [откуда будет вещать президент страны]», — обозначил Дмитрий Песков во время конференц-колла, отвечая на соответствующий вопрос. Его слова передает корреспондент URA.RU.
Песков также подчеркнул, что для Путина последняя неделя до Нового года будет крайне насыщенной. Например, сегодня глава государства посетит Санкт-Петербург и примет участие в подъеме флага на фрегате «Адмирал Головко».
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