Shot: в Татарстане девочка умерла после лечения пневмонии средствами от кашля

26 декабря 2023 в 10:27 Размер текста - 17 +

Погибшая от пневмонии девочка страдала от синдрома Дауна Фото: Анна Майорова © URA.RU В Татарстане 13-летняя девочка умерла от двусторонней пневмонии, которую ей пытались лечить лекарствами от кашля. Информацию об этом передает telegram-канал Shot. «В Альметьевске одна из учениц спецшколы заболела в минувшую среду: налицо были классические признаки простуды. В ночь на четверг девочка стала жаловаться на то, что ей тяжело дышать. Мать дала ей средство от кашля. К утру у ребенка поднялась температура до 38. Женщина дала ей парацетамол и вызвала скорую», — передает telegram-канал Shot. Несмотря на экстренную госпитализацию, девочку спасти не удалось. Вскрытие показало, что причиной смерти стала двусторонняя пневмония. Возбуждено уголовное дело за причинение смерти по неосторожности. Максимальное наказание — два года колонии. Известно, что погибшая с рождения страдала от синдрома Дауна. Признаки эпидемии гриппа и ОРВИ отмечаются в 36 городах РФ. Эти данные озвучили в НИИ гриппа 15 декабря. Количество случаев гриппа и ОРВИ в России достигло отметки 108,8 на 10 тысяч жителей против 98,1 недели ранее. Кроме того, в Москве начали массово госпитализировать больных пневмонией. Telegram-канал Baza писал о выстраивании очереди из скорых у инфекционных больниц в Москве, однако позднее Депздрав Москвы опроверг эту информацию.

В Татарстане 13-летняя девочка умерла от двусторонней пневмонии, которую ей пытались лечить лекарствами от кашля. Информацию об этом передает telegram-канал Shot. «В Альметьевске одна из учениц спецшколы заболела в минувшую среду: налицо были классические признаки простуды. В ночь на четверг девочка стала жаловаться на то, что ей тяжело дышать. Мать дала ей средство от кашля. К утру у ребенка поднялась температура до 38. Женщина дала ей парацетамол и вызвала скорую», — передает telegram-канал Shot. Несмотря на экстренную госпитализацию, девочку спасти не удалось. Вскрытие показало, что причиной смерти стала двусторонняя пневмония. Возбуждено уголовное дело за причинение смерти по неосторожности. Максимальное наказание — два года колонии. Известно, что погибшая с рождения страдала от синдрома Дауна. Признаки эпидемии гриппа и ОРВИ отмечаются в 36 городах РФ. Эти данные озвучили в НИИ гриппа 15 декабря. Количество случаев гриппа и ОРВИ в России достигло отметки 108,8 на 10 тысяч жителей против 98,1 недели ранее. Кроме того, в Москве начали массово госпитализировать больных пневмонией. Telegram-канал Baza писал о выстраивании очереди из скорых у инфекционных больниц в Москве, однако позднее Депздрав Москвы опроверг эту информацию.