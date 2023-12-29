Киркоров пришел на премьеру шоу Плющенко «Русалочка» и подарил букет Рудковской

Филипп Киркоров посетил премьеру шоу Евгения Плющенко
Эстрадный певец Филипп Киркоров побывал на премьере шоу «Русалочка» в Москве, автором которого является фигурист Евгений Плющенко. Народный артист России подарил цветы музыкальному продюсеру Яне Рудковской, передают спортивные обозреватели.
«На дебютный показ спектакля на льду Киркоров пришел с цветами. Букет артист подарил супруге Плющенко — Яне Рудковской», — сообщает портал
Постановку «Русалочка» будут показывать в столичном ледовом дворце «ВТБ-Арена» с 29 декабря по 4 января включительно. Ведущую роль в шоу-сказке исполняет фигуристка Александра Трусова.
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