29 декабря 2023

Киркоров пришел на премьеру шоу Плющенко «Русалочка» и подарил букет Рудковской

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Концерт в Лужниках в День народного единства. Москва, киркоров филипп
Филипп Киркоров посетил премьеру шоу Евгения Плющенко Фото:

Эстрадный певец Филипп Киркоров побывал на премьере шоу «Русалочка» в Москве, автором которого является фигурист Евгений Плющенко. Народный артист России подарил цветы музыкальному продюсеру Яне Рудковской, передают спортивные обозреватели.

«На дебютный показ спектакля на льду Киркоров пришел с цветами. Букет артист подарил супруге Плющенко — Яне Рудковской», — сообщает портал Sport24.

Постановку «Русалочка» будут показывать в столичном ледовом дворце «ВТБ-Арена» с 29 декабря по 4 января включительно. Ведущую роль в шоу-сказке исполняет фигуристка Александра Трусова.

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Эстрадный певец Филипп Киркоров побывал на премьере шоу «Русалочка» в Москве, автором которого является фигурист Евгений Плющенко. Народный артист России подарил цветы музыкальному продюсеру Яне Рудковской, передают спортивные обозреватели. «На дебютный показ спектакля на льду Киркоров пришел с цветами. Букет артист подарил супруге Плющенко — Яне Рудковской», — сообщает портал Sport24. Постановку «Русалочка» будут показывать в столичном ледовом дворце «ВТБ-Арена» с 29 декабря по 4 января включительно. Ведущую роль в шоу-сказке исполняет фигуристка Александра Трусова.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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