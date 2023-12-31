В новогоднем эфире «Первого канала» прозвучала песня на украинском языке

01 января 2024 в 04:01 Размер текста - 17 +

Самая известная песня Акима Апачева — «Лето и арбалеты» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Донбасский рэпер и военный корреспондент Аким Апачев в эфире «Новогодней ночи» на Первом канале исполнил композицию на украинском языке. Мужчина спел песню совместно с певицей Дарьей Фрэй. «Мой город Марии по привычке встречает Георгиевскую ленту. Это мой дом, это мой Крым, это моя земля», — поется в песне «Пливе кача», что переводится как «плывет утка». В песне осуждаются действия солдат ВСУ.

Донбасский рэпер и военный корреспондент Аким Апачев в эфире «Новогодней ночи» на Первом канале исполнил композицию на украинском языке. Мужчина спел песню совместно с певицей Дарьей Фрэй. «Мой город Марии по привычке встречает Георгиевскую ленту. Это мой дом, это мой Крым, это моя земля», — поется в песне «Пливе кача», что переводится как «плывет утка». В песне осуждаются действия солдат ВСУ.