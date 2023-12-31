31 декабря 2023

В новогоднем эфире «Первого канала» прозвучала песня на украинском языке

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Самая известная песня Акима Апачева — «Лето и арбалеты» Фото:

Донбасский рэпер и военный корреспондент Аким Апачев в эфире «Новогодней ночи» на Первом канале исполнил композицию на украинском языке. Мужчина спел песню совместно с певицей Дарьей Фрэй.

«Мой город Марии по привычке встречает Георгиевскую ленту. Это мой дом, это мой Крым, это моя земля», — поется в песне «Пливе кача», что переводится как «плывет утка». В песне осуждаются действия солдат ВСУ.

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Донбасский рэпер и военный корреспондент Аким Апачев в эфире «Новогодней ночи» на Первом канале исполнил композицию на украинском языке. Мужчина спел песню совместно с певицей Дарьей Фрэй. «Мой город Марии по привычке встречает Георгиевскую ленту. Это мой дом, это мой Крым, это моя земля», — поется в песне «Пливе кача», что переводится как «плывет утка». В песне осуждаются действия солдат ВСУ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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