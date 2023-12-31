В новогоднем эфире «Первого канала» прозвучала песня на украинском языке

Самая известная песня Акима Апачева — «Лето и арбалеты»
Донбасский рэпер и военный корреспондент Аким Апачев в эфире «Новогодней ночи» на Первом канале исполнил композицию на украинском языке. Мужчина спел песню совместно с певицей Дарьей Фрэй.
«Мой город Марии по привычке встречает Георгиевскую ленту. Это мой дом, это мой Крым, это моя земля», — поется в песне «Пливе кача», что переводится как «плывет утка». В песне осуждаются действия солдат ВСУ.
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