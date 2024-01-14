Основатель космических компаний отказался от российского гражданства. Фото

Бывший владелец «Техносилы» Кокорич отказался от российского гражданства

14 января 2024 в 21:22 Размер текста - 17 +

Михаил Кокорич заявил о своем несогласии с политикой российских властей Фото: Максим Блинов/РИА Новости Бывший владелец торговой сети «Техносила» и основатель нескольких технологических компаний в космической отрасли Михаил Кокорич отказался от российского гражданства. По его словам, он принял это решение еще в 2022 году, а сейчас оборвал «единственную связь» с Россией. «На этой неделе я сознательно и официально отказался от гражданства Российской Федерации, прекратив свою формальную и единственную связь со страной. По состоянию на февраль 2022 года это было сознательное решение», — написал Кокорич в LinkedIn. Свое решение предприниматель объяснил несогласием с политикой властей РФ и проведением спецоперации на Украине. К посту Кокорич приложил выданный посольством сертификат о выходе из российского гражданства. При этом название страны, в которой был выдан документ, предприниматель скрыл. Кокорич выкупил «Техносилу» в 2010 году, а в 2012 переехал в США и продал сеть. В 2011 бизнесмен основал частную космическую компанию Dauria Aerospace. Скриншот из аккаунта в LinkedIn Михаила Кокорича

Бывший владелец торговой сети «Техносила» и основатель нескольких технологических компаний в космической отрасли Михаил Кокорич отказался от российского гражданства. По его словам, он принял это решение еще в 2022 году, а сейчас оборвал «единственную связь» с Россией. «На этой неделе я сознательно и официально отказался от гражданства Российской Федерации, прекратив свою формальную и единственную связь со страной. По состоянию на февраль 2022 года это было сознательное решение», — написал Кокорич в LinkedIn. Свое решение предприниматель объяснил несогласием с политикой властей РФ и проведением спецоперации на Украине. К посту Кокорич приложил выданный посольством сертификат о выходе из российского гражданства. При этом название страны, в которой был выдан документ, предприниматель скрыл. Кокорич выкупил «Техносилу» в 2010 году, а в 2012 переехал в США и продал сеть. В 2011 бизнесмен основал частную космическую компанию Dauria Aerospace.