04 сентября 2025

Студент получил 25 лет тюрьмы за подготовку взрывов в Воронеже

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Суд приговорил студента к 25 годам за подготовку взрывов в Воронеже
Суд приговорил студента к 25 годам за подготовку взрывов в Воронеже Фото:

Второй западный окружной военный суд вынес приговор студенту из Москвы Георгию Воронкову*, назначив ему 25 лет лишения свободы, за подготовку взрывов в Воронеже. Об этом сообщили в суде. 

«Обвиняемый был признан виновным в подготовке взрывов на двух газопроводах, расположенных в Воронеже, а также в совершении ряда других преступлений. Срок в 25 лет лишения свободы был ранее запрошен государственным обвинителем во время судебных прений», — рассказали РИА Новости в суде. 

Согласно материалам уголовного дела, Воронкову* инкриминируются государственная измена (статья 275 УК РФ), незаконное приобретение, передача, хранение и транспортировка взрывчатых веществ или взрывных устройств (статья 222.1 УК РФ). Также студент осуществлял публичные призывы к террористической деятельности и публичное оправдание терроризма с использованием сети интернет (статья 205.2 УК РФ).

В Воронеже ранее сотрудники ФСБ задержали агента, работавшего на украинские спецслужбы. Он готовил подрыв объекта энергетической инфраструктуры региона. 

* внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Второй западный окружной военный суд вынес приговор студенту из Москвы Георгию Воронкову*, назначив ему 25 лет лишения свободы, за подготовку взрывов в Воронеже. Об этом сообщили в суде.  «Обвиняемый был признан виновным в подготовке взрывов на двух газопроводах, расположенных в Воронеже, а также в совершении ряда других преступлений. Срок в 25 лет лишения свободы был ранее запрошен государственным обвинителем во время судебных прений», — рассказали РИА Новости в суде.  Согласно материалам уголовного дела, Воронкову* инкриминируются государственная измена (статья 275 УК РФ), незаконное приобретение, передача, хранение и транспортировка взрывчатых веществ или взрывных устройств (статья 222.1 УК РФ). Также студент осуществлял публичные призывы к террористической деятельности и публичное оправдание терроризма с использованием сети интернет (статья 205.2 УК РФ). В Воронеже ранее сотрудники ФСБ задержали агента, работавшего на украинские спецслужбы. Он готовил подрыв объекта энергетической инфраструктуры региона.  * внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...