Студент получил 25 лет тюрьмы за подготовку взрывов в Воронеже

Второй западный окружной военный суд вынес приговор студенту из Москвы Георгию Воронкову*, назначив ему 25 лет лишения свободы, за подготовку взрывов в Воронеже. Об этом сообщили в суде.
«Обвиняемый был признан виновным в подготовке взрывов на двух газопроводах, расположенных в Воронеже, а также в совершении ряда других преступлений. Срок в 25 лет лишения свободы был ранее запрошен государственным обвинителем во время судебных прений», — рассказали РИА Новости в суде.
Согласно материалам уголовного дела, Воронкову* инкриминируются государственная измена (статья 275 УК РФ), незаконное приобретение, передача, хранение и транспортировка взрывчатых веществ или взрывных устройств (статья 222.1 УК РФ). Также студент осуществлял публичные призывы к террористической деятельности и публичное оправдание терроризма с использованием сети интернет (статья 205.2 УК РФ).
В Воронеже ранее сотрудники ФСБ задержали агента, работавшего на украинские спецслужбы. Он готовил подрыв объекта энергетической инфраструктуры региона.
* внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.
