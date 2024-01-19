В Британии столкнулись два минных корабля

20 января 2024 в 04:17 Размер текста - 17 +

Британские военные не стали комментировать масштабы повреждений судов Фото: Министерство обороны Великобритании Два минных тральщика Британии столкнулись в гавани на базе ВМС королевства в Бахрейне. Об этом рассказал источник военного ведомства. «Два минных тральщика британских ВМС столкнулись на базе в Бахрейне», — пояснил источник в беседе Mirror. По данным издания, судно Chiddingfold, двигаясь задним ходом, врезалось в корабль Bangor, когда тот был пришвартован на военно-морской базе. Никто из экипажа не пострадал. В связи с инцидентом проводится флотское расследование.

Два минных тральщика Британии столкнулись в гавани на базе ВМС королевства в Бахрейне. Об этом рассказал источник военного ведомства. «Два минных тральщика британских ВМС столкнулись на базе в Бахрейне», — пояснил источник в беседе Mirror. По данным издания, судно Chiddingfold, двигаясь задним ходом, врезалось в корабль Bangor, когда тот был пришвартован на военно-морской базе. Никто из экипажа не пострадал. В связи с инцидентом проводится флотское расследование.