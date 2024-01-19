19 января 2024

В Британии столкнулись два минных корабля

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ВМФ Великобритании. stock, нато, англия, корабль, флаг, авиация, авианосец, самолеты, stock
Британские военные не стали комментировать масштабы повреждений судов Фото:

Два минных тральщика Британии столкнулись в гавани на базе ВМС королевства в Бахрейне. Об этом рассказал источник военного ведомства.

«Два минных тральщика британских ВМС столкнулись на базе в Бахрейне», — пояснил источник в беседе Mirror. По данным издания, судно Chiddingfold, двигаясь задним ходом, врезалось в корабль Bangor, когда тот был пришвартован на военно-морской базе.

Никто из экипажа не пострадал. В связи с инцидентом проводится флотское расследование.

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Два минных тральщика Британии столкнулись в гавани на базе ВМС королевства в Бахрейне. Об этом рассказал источник военного ведомства. «Два минных тральщика британских ВМС столкнулись на базе в Бахрейне», — пояснил источник в беседе Mirror. По данным издания, судно Chiddingfold, двигаясь задним ходом, врезалось в корабль Bangor, когда тот был пришвартован на военно-морской базе. Никто из экипажа не пострадал. В связи с инцидентом проводится флотское расследование.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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