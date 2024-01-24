Директора Института общей генетики уволили после слов о 900-летних людях

В Институте общей генетики РАН уволили директора, связавшего грехи с болезнями

24 января 2024 в 15:50 Размер текста - 17 +

По словам Кудрявцева, причинами мутаций, которые вызывают генетические болезни и сокращают жизнь, являются грехи Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Институте общей генетики РАН был уволен директор Александр Кудрявцев. Мужчину сняли с занимаемой должности после его слова о том, что причинами мутаций являются грехи — «первородный и личный». На данный момент пост директора занимает доктор биологических наук Андрей Мисюрин. Об этом сообщает Минобрнауки. «С 24 января исполняющим обязанности директора Института общей генетики им. Н.И. Вавилова РАН (ИОГен РАН) назначен доктор биологических наук Андрей Мисюрин. <…> Ранее должность директора ИОГен РАН занимал Александр Кудрявцев», — передает РБК информацию из Минобрнауки. В 2023 году на научно-богословской конференции «Бог — Человек — Мир» Кудрявцев заявил, что в прошлом люди жили по 900 лет. При этом он ссылаясь на графики, которые, по его словам, можно найти в Интернете. Бывший директор ИОГен РАН назвал первородный и личный грехи — одними из причин мутаций, вызывающих у человека генетические заболевания.

В Институте общей генетики РАН был уволен директор Александр Кудрявцев. Мужчину сняли с занимаемой должности после его слова о том, что причинами мутаций являются грехи — «первородный и личный». На данный момент пост директора занимает доктор биологических наук Андрей Мисюрин. Об этом сообщает Минобрнауки. «С 24 января исполняющим обязанности директора Института общей генетики им. Н.И. Вавилова РАН (ИОГен РАН) назначен доктор биологических наук Андрей Мисюрин. <…> Ранее должность директора ИОГен РАН занимал Александр Кудрявцев», — передает РБК информацию из Минобрнауки. В 2023 году на научно-богословской конференции «Бог — Человек — Мир» Кудрявцев заявил, что в прошлом люди жили по 900 лет. При этом он ссылаясь на графики, которые, по его словам, можно найти в Интернете. Бывший директор ИОГен РАН назвал первородный и личный грехи — одними из причин мутаций, вызывающих у человека генетические заболевания.