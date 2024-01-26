В ГД внесли проект о снятии запрета на вывоз за рубеж военного билета

26 января 2024 в 22:17 Размер текста - 17 +

Правительство РФ намерено разрешить россиянам вывозить военники за рубеж Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Правительство России внесло в Госдуму законопроект, согласно которому, запрет на вывоз военных билетов за рубеж будет снят. Также проект подразумевает разрешение на вывоз удостоверений личности и трудовых книжек. «Кабмин внес в ГД законопроект, который снимает запрет на вывоз за рубеж трудовых книжек, военных билетов и удостоверений личности гражданина РФ», — говорится в законопроекте. Его содержание передает РИА Новости. Запрет на вывоз за границу военных билетов и других документов прописан в соответствующем законе СССР от 1991 года. При этом, в нем не было прописано какой-либо ответственности за нарушение этого правила.

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, согласно которому, запрет на вывоз военных билетов за рубеж будет снят. Также проект подразумевает разрешение на вывоз удостоверений личности и трудовых книжек. «Кабмин внес в ГД законопроект, который снимает запрет на вывоз за рубеж трудовых книжек, военных билетов и удостоверений личности гражданина РФ», — говорится в законопроекте. Его содержание передает РИА Новости. Запрет на вывоз за границу военных билетов и других документов прописан в соответствующем законе СССР от 1991 года. При этом, в нем не было прописано какой-либо ответственности за нарушение этого правила.