В ГД внесли проект о снятии запрета на вывоз за рубеж военного билета

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Военный билет. Екатеринбург, военный билет, бронежилет, мобилизация, призыв в армию
Правительство РФ намерено разрешить россиянам вывозить военники за рубеж Фото:

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, согласно которому, запрет на вывоз военных билетов за рубеж будет снят. Также проект подразумевает разрешение на вывоз удостоверений личности и трудовых книжек.

«Кабмин внес в ГД законопроект, который снимает запрет на вывоз за рубеж трудовых книжек, военных билетов и удостоверений личности гражданина РФ», — говорится в законопроекте. Его содержание передает РИА Новости.

Запрет на вывоз за границу военных билетов и других документов прописан в соответствующем законе СССР от 1991 года. При этом, в нем не было прописано какой-либо ответственности за нарушение этого правила.

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Правительство России внесло в Госдуму законопроект, согласно которому, запрет на вывоз военных билетов за рубеж будет снят. Также проект подразумевает разрешение на вывоз удостоверений личности и трудовых книжек. «Кабмин внес в ГД законопроект, который снимает запрет на вывоз за рубеж трудовых книжек, военных билетов и удостоверений личности гражданина РФ», — говорится в законопроекте. Его содержание передает РИА Новости. Запрет на вывоз за границу военных билетов и других документов прописан в соответствующем законе СССР от 1991 года. При этом, в нем не было прописано какой-либо ответственности за нарушение этого правила.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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