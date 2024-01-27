Полпред Якушев раскрыл, в чем главная сила россиян

Якушев: главная сила россиян в единстве

27 января 2024 в 13:00 Размер текста - 17 +

Якушев обратился к уральцам в 80-ю годовщину полного снятия блокады Ленинграда Фото: Георгий Бергал © URA.RU Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев обратился к уральцам в 80-ю годовщину полного снятия блокады Ленинграда. Он напомнил о роли Урала и Сибири в годы Великой Отечественной войны и назвал главной силой россиян единство. Обращение опубликовано на официальном сайте полпредства. «Участь блокадников болью отзывалась в сердцах жителей всей страны. В тылу люди работали сверх плана ради того, чтобы отправить в окруженный город продовольствие, медикаменты и боеприпасы. Фронтовики в сложнейших условиях прокладывали „Дорогу жизни“ и под вражеским огнем везли по ней грузы в Ленинград. Урал и Сибирь стали вторым домом для эвакуированных ленинградцев. Те события показали: главная наша сила — в единстве», — отметил Якушев. По его мнению, особенно это актуально сейчас — умение протянуть руку помощи, отозваться на чужую боль, когда Россия проводит специальную военную операцию и противостоит нацизму. Блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941-го и закончилась 27 января 1944 года. Более 2,5 миллиона жителей оказались отрезаны от другой части страны. В городе разразился страшный голод, а хлеб выдавался по карточкам.

Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев обратился к уральцам в 80-ю годовщину полного снятия блокады Ленинграда. Он напомнил о роли Урала и Сибири в годы Великой Отечественной войны и назвал главной силой россиян единство. Обращение опубликовано на официальном сайте полпредства. «Участь блокадников болью отзывалась в сердцах жителей всей страны. В тылу люди работали сверх плана ради того, чтобы отправить в окруженный город продовольствие, медикаменты и боеприпасы. Фронтовики в сложнейших условиях прокладывали „Дорогу жизни“ и под вражеским огнем везли по ней грузы в Ленинград. Урал и Сибирь стали вторым домом для эвакуированных ленинградцев. Те события показали: главная наша сила — в единстве», — отметил Якушев. По его мнению, особенно это актуально сейчас — умение протянуть руку помощи, отозваться на чужую боль, когда Россия проводит специальную военную операцию и противостоит нацизму. Блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941-го и закончилась 27 января 1944 года. Более 2,5 миллиона жителей оказались отрезаны от другой части страны. В городе разразился страшный голод, а хлеб выдавался по карточкам.