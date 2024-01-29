Минстрой хочет внедрить реформы после серии коммунальных аварий в РФ

Минстрой совместно с профильным комитетом Госдумы РФ может ужесточить правила лицензирования управляющих компаний после серии масштабных коммунальных аварий. Ведомство должно предоставить предложения о разработке общих стандартов по управлению многоквартирными домами, говорится в решении по итогам заседания комиссии Госсовета РФ по строительству, ЖКХ и городской среде.
«Госорганы задумались о пересмотре подхода к управлению многоквартирными домами и ужесточении правил лицензирования УК. Минстрой должен предоставить предложения о разработке общих стандартов по управлению многоквартирными домами и разработать предложения по усилению контроля за управляющими компаниями», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на копию решения от 24 января 2024 года.
Председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов пояснил, что еще одним вариантом является переход от лицензирования к обязательному вступлению в саморегулируемые организации с особыми полномочиями регионов. По словам Пахомова, в таком случае может быть реализован принцип «один регион — одна СРО», чтобы не допустить конкуренции между организациями внутри одного субъекта.
В городе Пересвет Московской области из бывшего общежития эвакуировали 120 человек. Причиной этому стала огромная трещина на здании, появившаяся из-за незаконных перепланировок жильцов. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что не допустит повторения череды коммунальных ЧП в России. На встрече с главой Ростехнадзора Александром Трембицким он отметил, что следует повышать эффективность надзорных мероприятий, чтобы меньше сил тратить на обслуживание при соблюдении всех правил безопасности.
Минстрой совместно с профильным комитетом Госдумы РФ может ужесточить правила лицензирования управляющих компаний после серии масштабных коммунальных аварий. Ведомство должно предоставить предложения о разработке общих стандартов по управлению многоквартирными домами, говорится в решении по итогам заседания комиссии Госсовета РФ по строительству, ЖКХ и городской среде. «Госорганы задумались о пересмотре подхода к управлению многоквартирными домами и ужесточении правил лицензирования УК. Минстрой должен предоставить предложения о разработке общих стандартов по управлению многоквартирными домами и разработать предложения по усилению контроля за управляющими компаниями», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на копию решения от 24 января 2024 года. Председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов пояснил, что еще одним вариантом является переход от лицензирования к обязательному вступлению в саморегулируемые организации с особыми полномочиями регионов. По словам Пахомова, в таком случае может быть реализован принцип «один регион — одна СРО», чтобы не допустить конкуренции между организациями внутри одного субъекта. В городе Пересвет Московской области из бывшего общежития эвакуировали 120 человек. Причиной этому стала огромная трещина на здании, появившаяся из-за незаконных перепланировок жильцов. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что не допустит повторения череды коммунальных ЧП в России. На встрече с главой Ростехнадзора Александром Трембицким он отметил, что следует повышать эффективность надзорных мероприятий, чтобы меньше сил тратить на обслуживание при соблюдении всех правил безопасности.