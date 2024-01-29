Минстрой хочет внедрить реформы после серии коммунальных аварий в РФ

30 января 2024 в 06:59 Размер текста - 17 +

Минстрой хочет пересмотреть подход к управлению многоквартирными домами Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Минстрой совместно с профильным комитетом Госдумы РФ может ужесточить правила лицензирования управляющих компаний после серии масштабных коммунальных аварий. Ведомство должно предоставить предложения о разработке общих стандартов по управлению многоквартирными домами, говорится в решении по итогам заседания комиссии Госсовета РФ по строительству, ЖКХ и городской среде. «Госорганы задумались о пересмотре подхода к управлению многоквартирными домами и ужесточении правил лицензирования УК. Минстрой должен предоставить предложения о разработке общих стандартов по управлению многоквартирными домами и разработать предложения по усилению контроля за управляющими компаниями», — пишет « Коммерсант » со ссылкой на копию решения от 24 января 2024 года. Председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов пояснил, что еще одним вариантом является переход от лицензирования к обязательному вступлению в саморегулируемые организации с особыми полномочиями регионов. По словам Пахомова, в таком случае может быть реализован принцип «один регион — одна СРО», чтобы не допустить конкуренции между организациями внутри одного субъекта. В городе Пересвет Московской области из бывшего общежития эвакуировали 120 человек. Причиной этому стала огромная трещина на здании, появившаяся из-за незаконных перепланировок жильцов. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что не допустит повторения череды коммунальных ЧП в России. На встрече с главой Ростехнадзора Александром Трембицким он отметил, что следует повышать эффективность надзорных мероприятий, чтобы меньше сил тратить на обслуживание при соблюдении всех правил безопасности. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Минстрой совместно с профильным комитетом Госдумы РФ может ужесточить правила лицензирования управляющих компаний после серии масштабных коммунальных аварий. Ведомство должно предоставить предложения о разработке общих стандартов по управлению многоквартирными домами, говорится в решении по итогам заседания комиссии Госсовета РФ по строительству, ЖКХ и городской среде. «Госорганы задумались о пересмотре подхода к управлению многоквартирными домами и ужесточении правил лицензирования УК. Минстрой должен предоставить предложения о разработке общих стандартов по управлению многоквартирными домами и разработать предложения по усилению контроля за управляющими компаниями», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на копию решения от 24 января 2024 года. Председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов пояснил, что еще одним вариантом является переход от лицензирования к обязательному вступлению в саморегулируемые организации с особыми полномочиями регионов. По словам Пахомова, в таком случае может быть реализован принцип «один регион — одна СРО», чтобы не допустить конкуренции между организациями внутри одного субъекта. В городе Пересвет Московской области из бывшего общежития эвакуировали 120 человек. Причиной этому стала огромная трещина на здании, появившаяся из-за незаконных перепланировок жильцов. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что не допустит повторения череды коммунальных ЧП в России. На встрече с главой Ростехнадзора Александром Трембицким он отметил, что следует повышать эффективность надзорных мероприятий, чтобы меньше сил тратить на обслуживание при соблюдении всех правил безопасности.