Российского комика из КВН обвинили в принуждении несовершеннолетних к сексу

31 января 2024 в 16:51 Размер текста - 17 +

По информации СК РФ, на комика из программы КВН завели уголовное дело Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении участника программы КВН из Приморья. Он подозревается в принуждении к сексу трех несовершеннолетних девушек. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ. «В следственном управлении СК России по Приморскому краю в отношении данного мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 133 УК РФ (понуждение к действиям сексуального характера)», — передает ТАСС информацию из пресс-службы. Отмечается, что глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин запросил у руководителя следственного управления по Приморскому краю Владимира Фомина доклад о выясненных обстоятельствах уголовного дела. Как передает ТАСС, адвокат Дмитрий Качан, представляющий интересы потерпевших, сообщил что речь идет о Сергее Андрейчуке. Он был участником и руководителем команды КВН «Океан» из Владивостока, участвовавшей в Высшей лиге КВН в 2022 году. Пострадавшие девушки были несовершеннолетними на момент совершения противоправного деяния в отношении них.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении участника программы КВН из Приморья. Он подозревается в принуждении к сексу трех несовершеннолетних девушек. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ. «В следственном управлении СК России по Приморскому краю в отношении данного мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 133 УК РФ (понуждение к действиям сексуального характера)», — передает ТАСС информацию из пресс-службы. Отмечается, что глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин запросил у руководителя следственного управления по Приморскому краю Владимира Фомина доклад о выясненных обстоятельствах уголовного дела. Как передает ТАСС, адвокат Дмитрий Качан, представляющий интересы потерпевших, сообщил что речь идет о Сергее Андрейчуке. Он был участником и руководителем команды КВН «Океан» из Владивостока, участвовавшей в Высшей лиге КВН в 2022 году. Пострадавшие девушки были несовершеннолетними на момент совершения противоправного деяния в отношении них.