Российского комика из КВН обвинили в принуждении несовершеннолетних к сексу

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Фото с места событий - стрельбы в школе № 15. Шадринск, следственный комитет россии
По информации СК РФ, на комика из программы КВН завели уголовное дело Фото:

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении участника программы КВН из Приморья. Он подозревается в принуждении к сексу трех несовершеннолетних девушек. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

«В следственном управлении СК России по Приморскому краю в отношении данного мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 133 УК РФ (понуждение к действиям сексуального характера)», — передает ТАСС информацию из пресс-службы. Отмечается, что глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин запросил у руководителя следственного управления по Приморскому краю Владимира Фомина доклад о выясненных обстоятельствах уголовного дела.

Как передает ТАСС, адвокат Дмитрий Качан, представляющий интересы потерпевших, сообщил что речь идет о Сергее Андрейчуке. Он был участником и руководителем команды КВН «Океан» из Владивостока, участвовавшей в Высшей лиге КВН в 2022 году. Пострадавшие девушки были несовершеннолетними на момент совершения противоправного деяния в отношении них.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении участника программы КВН из Приморья. Он подозревается в принуждении к сексу трех несовершеннолетних девушек. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ. «В следственном управлении СК России по Приморскому краю в отношении данного мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 133 УК РФ (понуждение к действиям сексуального характера)», — передает ТАСС информацию из пресс-службы. Отмечается, что глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин запросил у руководителя следственного управления по Приморскому краю Владимира Фомина доклад о выясненных обстоятельствах уголовного дела. Как передает ТАСС, адвокат Дмитрий Качан, представляющий интересы потерпевших, сообщил что речь идет о Сергее Андрейчуке. Он был участником и руководителем команды КВН «Океан» из Владивостока, участвовавшей в Высшей лиге КВН в 2022 году. Пострадавшие девушки были несовершеннолетними на момент совершения противоправного деяния в отношении них.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...