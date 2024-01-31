Российского комика из КВН обвинили в принуждении несовершеннолетних к сексу

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении участника программы КВН из Приморья. Он подозревается в принуждении к сексу трех несовершеннолетних девушек. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.
«В следственном управлении СК России по Приморскому краю в отношении данного мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 133 УК РФ (понуждение к действиям сексуального характера)», — передает ТАСС информацию из пресс-службы. Отмечается, что глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин запросил у руководителя следственного управления по Приморскому краю Владимира Фомина доклад о выясненных обстоятельствах уголовного дела.
Как передает ТАСС, адвокат Дмитрий Качан, представляющий интересы потерпевших, сообщил что речь идет о Сергее Андрейчуке. Он был участником и руководителем команды КВН «Океан» из Владивостока, участвовавшей в Высшей лиге КВН в 2022 году. Пострадавшие девушки были несовершеннолетними на момент совершения противоправного деяния в отношении них.
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