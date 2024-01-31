ЦИК РФ приняла документы Надеждина для регистрации на выборы президента

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
3 конгресс РАПК. Москва, надеждин борис
Решение о регистрации Бориса Надеждина будет принято через 10 дней Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

ЦИК России приняла документы для регистрации Бориса Надеждина в кандидаты президента России. Об этом сообщила комиссия.

Новость по теме
Кто такой Борис Надеждин, который собирает подписи для выдвижения в президенты

«Приняты документы для регистрации Надеждина в качестве кандидата на должность президента РФ, в том числе подписи избирателей», — сообщает ЦИК в своем telegram-канале. Теперь у комиссии есть 10 дней, чтобы принять решение о регистрации кандидатуры.

Несколько часов назад Надеждин сдал документы в ЦИК. На данный момент на должность главы РФ претендуют 11 человек, среди которых и Владимир Путин.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
ЦИК России приняла документы для регистрации Бориса Надеждина в кандидаты президента России. Об этом сообщила комиссия. «Приняты документы для регистрации Надеждина в качестве кандидата на должность президента РФ, в том числе подписи избирателей», — сообщает ЦИК в своем telegram-канале. Теперь у комиссии есть 10 дней, чтобы принять решение о регистрации кандидатуры. Несколько часов назад Надеждин сдал документы в ЦИК. На данный момент на должность главы РФ претендуют 11 человек, среди которых и Владимир Путин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...