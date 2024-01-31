ЦИК РФ приняла документы Надеждина для регистрации на выборы президента

31 января 2024 в 17:40 Размер текста - 17 +

Решение о регистрации Бориса Надеждина будет принято через 10 дней Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году ЦИК России приняла документы для регистрации Бориса Надеждина в кандидаты президента России. Об этом сообщила комиссия. Новость по теме Кто такой Борис Надеждин, который собирает подписи для выдвижения в президенты «Приняты документы для регистрации Надеждина в качестве кандидата на должность президента РФ, в том числе подписи избирателей», — сообщает ЦИК в своем telegram-канале . Теперь у комиссии есть 10 дней, чтобы принять решение о регистрации кандидатуры. Несколько часов назад Надеждин сдал документы в ЦИК. На данный момент на должность главы РФ претендуют 11 человек, среди которых и Владимир Путин.

ЦИК России приняла документы для регистрации Бориса Надеждина в кандидаты президента России. Об этом сообщила комиссия. «Приняты документы для регистрации Надеждина в качестве кандидата на должность президента РФ, в том числе подписи избирателей», — сообщает ЦИК в своем telegram-канале. Теперь у комиссии есть 10 дней, чтобы принять решение о регистрации кандидатуры. Несколько часов назад Надеждин сдал документы в ЦИК. На данный момент на должность главы РФ претендуют 11 человек, среди которых и Владимир Путин.