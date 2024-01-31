ЦИК РФ приняла документы Надеждина для регистрации на выборы президента

Решение о регистрации Бориса Надеждина будет принято через 10 дней
новость из сюжетаВыборы президента России в 2024 году
ЦИК России приняла документы для регистрации Бориса Надеждина в кандидаты президента России. Об этом сообщила комиссия.
«Приняты документы для регистрации Надеждина в качестве кандидата на должность президента РФ, в том числе подписи избирателей», — сообщает ЦИК в своем
Несколько часов назад Надеждин сдал документы в ЦИК. На данный момент на должность главы РФ претендуют 11 человек, среди которых и Владимир Путин.
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