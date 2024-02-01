Mash: врача обвинили в дискредитации ВС РФ из-за насмешки над погибшим на СВО

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Клипарт иллюстрации к новостям о погибщих в ходе СВО. Пермь, днр, лнр, траур, прощание, похороны, сво
Терапевт московской больницы посмеялась над погибшим участником СВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Терапевта московской поликлиники №140 обвинили в дискредитации ВС РФ из-за насмешки в сторону погибшего российского участника СВО. Заявительница — вдова военного считает, что врач приехала в Москву с Украины и поддерживает ВСУ деньгами.

«Ну, милочка, а что же вы хотите? Ваш муж был законной целью Украины», — сказала терапевт вдове в ходе осмотра ее сына, передает telegram-канал Mash. Отмечается, что девушка пришла на осмотр с двумя детьми, во время которого ребенок начал отвлекаться. Тогда медработник поинтересовалась в чем дело, а мать ребенка пояснила, что отец малыша погиб на СВО и он переживает.

После приема врача 34-летняя Анастасия покинула больницу и написала на врача заявление в полицию. Она требует проверить терапевта на законность нахождения в России, спонсирование ВСУ, а также привлечь ее к уголовной ответственности.

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Терапевта московской поликлиники №140 обвинили в дискредитации ВС РФ из-за насмешки в сторону погибшего российского участника СВО. Заявительница — вдова военного считает, что врач приехала в Москву с Украины и поддерживает ВСУ деньгами. «Ну, милочка, а что же вы хотите? Ваш муж был законной целью Украины», — сказала терапевт вдове в ходе осмотра ее сына, передает telegram-канал Mash. Отмечается, что девушка пришла на осмотр с двумя детьми, во время которого ребенок начал отвлекаться. Тогда медработник поинтересовалась в чем дело, а мать ребенка пояснила, что отец малыша погиб на СВО и он переживает. После приема врача 34-летняя Анастасия покинула больницу и написала на врача заявление в полицию. Она требует проверить терапевта на законность нахождения в России, спонсирование ВСУ, а также привлечь ее к уголовной ответственности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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