Mash: врача обвинили в дискредитации ВС РФ из-за насмешки над погибшим на СВО

Терапевта московской поликлиники №140 обвинили в дискредитации ВС РФ из-за насмешки в сторону погибшего российского участника СВО. Заявительница — вдова военного считает, что врач приехала в Москву с Украины и поддерживает ВСУ деньгами.
«Ну, милочка, а что же вы хотите? Ваш муж был законной целью Украины», — сказала терапевт вдове в ходе осмотра ее сына, передает telegram-канал Mash. Отмечается, что девушка пришла на осмотр с двумя детьми, во время которого ребенок начал отвлекаться. Тогда медработник поинтересовалась в чем дело, а мать ребенка пояснила, что отец малыша погиб на СВО и он переживает.
После приема врача 34-летняя Анастасия покинула больницу и написала на врача заявление в полицию. Она требует проверить терапевта на законность нахождения в России, спонсирование ВСУ, а также привлечь ее к уголовной ответственности.
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