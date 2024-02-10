Defense One: Россия использует технологии Маска против Украины

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Нато.вооружение. техника. stock, радар, пво,  stock, радиолокационный
По словам украинских источников Россия использует Starlink Фото:

Российские солдаты используют спутниковые системы Starlink от основателя SpaceX Илона Маска на территории Украины в своих целях. Об этом сообщает Defense One, ссылаясь на украинские источники.

«Украинские войска впервые обнаружили использование Россией спутниковых устройств на передовой несколько месяцев назад. <…> Использование [Starlink российскими силами] похоже, растет», — передает американское издание, ссылаясь на несколько источников из числа украинских сил. По их словам, это усугубляет одну из ключевых проблем ВСУ на фронте — нехватку боеприпасов. Киев запускает в пять раз меньше снарядов, уточняют они.

При этом сами представители Space X подчеркнули, что никаких дел с российской стороной не имеют. «SpaceX никогда не продавала Starlink», — уточняли они в соцсети X.

Основатель Space X Илон Маск неоднократно высмеивал Украину, в частности президента Владимира Зеленского из-за его постоянных просьб о предоставлении военной поддержки странами Запада. Маск также задавался вопросом, почему ему не платят за поддержку ВСУ.

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Российские солдаты используют спутниковые системы Starlink от основателя SpaceX Илона Маска на территории Украины в своих целях. Об этом сообщает Defense One, ссылаясь на украинские источники. «Украинские войска впервые обнаружили использование Россией спутниковых устройств на передовой несколько месяцев назад. <…> Использование [Starlink российскими силами] похоже, растет», — передает американское издание, ссылаясь на несколько источников из числа украинских сил. По их словам, это усугубляет одну из ключевых проблем ВСУ на фронте — нехватку боеприпасов. Киев запускает в пять раз меньше снарядов, уточняют они. При этом сами представители Space X подчеркнули, что никаких дел с российской стороной не имеют. «SpaceX никогда не продавала Starlink», — уточняли они в соцсети X. Основатель Space X Илон Маск неоднократно высмеивал Украину, в частности президента Владимира Зеленского из-за его постоянных просьб о предоставлении военной поддержки странами Запада. Маск также задавался вопросом, почему ему не платят за поддержку ВСУ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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