Эксперт: в России конфликт между многопартийной и беспартийной властью

19 февраля 2024 в 23:10 Размер текста - 17 +

Виноградов заявил, что конечная система вполне может остаться беспартийной Фото: Сергей Русанов © URA.RU В России существует конфликт между многопартийностью и беспартийной исполнительной властью. Об этом в ходе круглого стола «Система политического представительства: долгосрочные тренды», организованного Фондом развития гражданского общества (ФоРГО) заявил президент Фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. По его мнению, конечная система вполне может остаться беспартийной. «Говоря о вызовах для российской партийной системы, можно выделить конфликт между многопартийностью и довольно беспартийной исполнительной властью. Есть ощущение, что конечная система остается скорее беспартийной, и это видно по представителям „Единой России“ или других партий, которые становятся губернаторами и стесняются своей партийности как некоего такого бремени», — считает эксперт. Президент Фонда «Петербургская политика» также выделил еще один конфликт между многопартийностью и беспартийной исполнительной властью: необходимость партий как политического представительства быть механизмом урегулирования внутренних противоречий. Они, поясняет Виноградов, существуют в каждой стране, социуме, власти, системе общим неформальным тезисом о том, что все беды и проблемы имеют внешнюю природу, а внутри «мы едины как никогда». «Естественно, это затрудняет какой-то нерв партийной жизни», — резюмировал эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В России существует конфликт между многопартийностью и беспартийной исполнительной властью. Об этом в ходе круглого стола «Система политического представительства: долгосрочные тренды», организованного Фондом развития гражданского общества (ФоРГО) заявил президент Фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. По его мнению, конечная система вполне может остаться беспартийной. «Говоря о вызовах для российской партийной системы, можно выделить конфликт между многопартийностью и довольно беспартийной исполнительной властью. Есть ощущение, что конечная система остается скорее беспартийной, и это видно по представителям „Единой России“ или других партий, которые становятся губернаторами и стесняются своей партийности как некоего такого бремени», — считает эксперт. Президент Фонда «Петербургская политика» также выделил еще один конфликт между многопартийностью и беспартийной исполнительной властью: необходимость партий как политического представительства быть механизмом урегулирования внутренних противоречий. Они, поясняет Виноградов, существуют в каждой стране, социуме, власти, системе общим неформальным тезисом о том, что все беды и проблемы имеют внешнюю природу, а внутри «мы едины как никогда». «Естественно, это затрудняет какой-то нерв партийной жизни», — резюмировал эксперт.