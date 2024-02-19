Эксперт: в России конфликт между многопартийной и беспартийной властью

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание Совета представительных органов муниципальных образований Пермского края. Пермь, политические партии, партии, думские фракции, депутатские фракции
Виноградов заявил, что конечная система вполне может остаться беспартийной Фото:

В России существует конфликт между многопартийностью и беспартийной исполнительной властью. Об этом в ходе круглого стола «Система политического представительства: долгосрочные тренды», организованного Фондом развития гражданского общества (ФоРГО) заявил президент Фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. По его мнению, конечная система вполне может остаться беспартийной.

«Говоря о вызовах для российской партийной системы, можно выделить конфликт между многопартийностью и довольно беспартийной исполнительной властью. Есть ощущение, что конечная система остается скорее беспартийной, и это видно по представителям „Единой России“ или других партий, которые становятся губернаторами и стесняются своей партийности как некоего такого бремени», — считает эксперт.

Президент Фонда «Петербургская политика» также выделил еще один конфликт между многопартийностью и беспартийной исполнительной властью: необходимость партий как политического представительства быть механизмом урегулирования внутренних противоречий. Они, поясняет Виноградов, существуют в каждой стране, социуме, власти, системе общим неформальным тезисом о том, что все беды и проблемы имеют внешнюю природу, а внутри «мы едины как никогда». «Естественно, это затрудняет какой-то нерв партийной жизни», — резюмировал эксперт.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В России существует конфликт между многопартийностью и беспартийной исполнительной властью. Об этом в ходе круглого стола «Система политического представительства: долгосрочные тренды», организованного Фондом развития гражданского общества (ФоРГО) заявил президент Фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. По его мнению, конечная система вполне может остаться беспартийной. «Говоря о вызовах для российской партийной системы, можно выделить конфликт между многопартийностью и довольно беспартийной исполнительной властью. Есть ощущение, что конечная система остается скорее беспартийной, и это видно по представителям „Единой России“ или других партий, которые становятся губернаторами и стесняются своей партийности как некоего такого бремени», — считает эксперт. Президент Фонда «Петербургская политика» также выделил еще один конфликт между многопартийностью и беспартийной исполнительной властью: необходимость партий как политического представительства быть механизмом урегулирования внутренних противоречий. Они, поясняет Виноградов, существуют в каждой стране, социуме, власти, системе общим неформальным тезисом о том, что все беды и проблемы имеют внешнюю природу, а внутри «мы едины как никогда». «Естественно, это затрудняет какой-то нерв партийной жизни», — резюмировал эксперт.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...