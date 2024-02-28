Экономист предупредила о рисках при оформлении вкладов

Вклады с привлекательными процентами могут скрывать под собой подводные камни, а именно дополнительные траты. Об этом рассказала доцент РЭУ имени Г.В. Плеханова Ольга Тарасова, указывая на потенциальные риски для вкладчиков.
«Карта рассрочки не всем нужна. Она приводит к дополнительным, часто ненужным тратам, обусловленным желанием получить сиюминутную выгоду», — передает слова Тарасовой «Подмосковье сегодня». Она добавила, что некоторые банки предлагают клиентам открыть депозитный счет и одновременно оформить карту рассрочки с повышенным процентом.
При этом множество дополнительных услуг, за которые могут взиматься платежи, не всегда тщательно изучаются. Простое согласие на такой продукт может привести к переплате. Экономист подчеркивает, что это подтверждается многочисленными негативными отзывами россиян на специализированных сайтах, где пользователи оставляют свои комментарии о работе банков.
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