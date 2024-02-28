Общество Экономист предупредила о рисках при оформлении вкладов Экономист Тарасова: оформление карты рассрочки может привести к ненужным тратам 28 февраля 2024 в 21:17 Размер текста - 17 + Оформление вкладов может подразумевать дополнительные траты, заявила Ольга Тарасова Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Вклады с привлекательными процентами могут скрывать под собой подводные камни, а именно дополнительные траты. Об этом рассказала доцент РЭУ имени Г.В. Плеханова Ольга Тарасова, указывая на потенциальные риски для вкладчиков. «Карта рассрочки не всем нужна. Она приводит к дополнительным, часто ненужным тратам, обусловленным желанием получить сиюминутную выгоду», — передает слова Тарасовой «Подмосковье сегодня». Она добавила, что некоторые банки предлагают клиентам открыть депозитный счет и одновременно оформить карту рассрочки с повышенным процентом. При этом множество дополнительных услуг, за которые могут взиматься платежи, не всегда тщательно изучаются. Простое согласие на такой продукт может привести к переплате. Экономист подчеркивает, что это подтверждается многочисленными негативными отзывами россиян на специализированных сайтах, где пользователи оставляют свои комментарии о работе банков. Вклады с привлекательными процентами могут скрывать под собой подводные камни, а именно дополнительные траты. Об этом рассказала доцент РЭУ имени Г.В. Плеханова Ольга Тарасова, указывая на потенциальные риски для вкладчиков. «Карта рассрочки не всем нужна. Она приводит к дополнительным, часто ненужным тратам, обусловленным желанием получить сиюминутную выгоду», — передает слова Тарасовой «Подмосковье сегодня». Она добавила, что некоторые банки предлагают клиентам открыть депозитный счет и одновременно оформить карту рассрочки с повышенным процентом. При этом множество дополнительных услуг, за которые могут взиматься платежи, не всегда тщательно изучаются. Простое согласие на такой продукт может привести к переплате. Экономист подчеркивает, что это подтверждается многочисленными негативными отзывами россиян на специализированных сайтах, где пользователи оставляют свои комментарии о работе банков. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям