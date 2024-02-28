Экономист предупредила о рисках при оформлении вкладов

Экономист Тарасова: оформление карты рассрочки может привести к ненужным тратам
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Оформление вкладов может подразумевать дополнительные траты, заявила Ольга Тарасова Фото:

Вклады с привлекательными процентами могут скрывать под собой подводные камни, а именно дополнительные траты. Об этом рассказала доцент РЭУ имени Г.В. Плеханова Ольга Тарасова, указывая на потенциальные риски для вкладчиков.

«Карта рассрочки не всем нужна. Она приводит к дополнительным, часто ненужным тратам, обусловленным желанием получить сиюминутную выгоду», — передает слова Тарасовой «Подмосковье сегодня». Она добавила, что некоторые банки предлагают клиентам открыть депозитный счет и одновременно оформить карту рассрочки с повышенным процентом.

При этом множество дополнительных услуг, за которые могут взиматься платежи, не всегда тщательно изучаются. Простое согласие на такой продукт может привести к переплате. Экономист подчеркивает, что это подтверждается многочисленными негативными отзывами россиян на специализированных сайтах, где пользователи оставляют свои комментарии о работе банков.

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Вклады с привлекательными процентами могут скрывать под собой подводные камни, а именно дополнительные траты. Об этом рассказала доцент РЭУ имени Г.В. Плеханова Ольга Тарасова, указывая на потенциальные риски для вкладчиков. «Карта рассрочки не всем нужна. Она приводит к дополнительным, часто ненужным тратам, обусловленным желанием получить сиюминутную выгоду», — передает слова Тарасовой «Подмосковье сегодня». Она добавила, что некоторые банки предлагают клиентам открыть депозитный счет и одновременно оформить карту рассрочки с повышенным процентом. При этом множество дополнительных услуг, за которые могут взиматься платежи, не всегда тщательно изучаются. Простое согласие на такой продукт может привести к переплате. Экономист подчеркивает, что это подтверждается многочисленными негативными отзывами россиян на специализированных сайтах, где пользователи оставляют свои комментарии о работе банков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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