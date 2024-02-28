Греф: комиссия для застройщиков по льготной ипотеке является временной мерой

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Медведев на ММК. Магнитогорск, греф герман, портрет
Герман Греф назвал временной мерой комиссии для застройщиков по льготной ипотеке Фото:

Комиссия для застройщиков по льготной ипотеке — временная мера. Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф.

«Это временная мера. Будем балансировать вместе с нашими клиентами, застройщиками», — сказал Греф журналистам в ходе видео-конференции, передает ТАСС. Он добавил, что строители должны внести свой вклад, чтобы ситуация смягчилась. По словам Грефа, банку приходится держать баланс для того, чтобы обеспечить качество ипотечного портфеля и выживаемость девелоперских компаний.

С начала 2024 года банки ввели комиссии для застройщиков при выдаче ипотеки по всем льготным программам. По новым правилам девелопер должен досубсидировать льготный кредит. Кроме того, оформить льготную ипотеку можно только у застройщиков — партнеров банков.

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Комиссия для застройщиков по льготной ипотеке — временная мера. Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф. «Это временная мера. Будем балансировать вместе с нашими клиентами, застройщиками», — сказал Греф журналистам в ходе видео-конференции, передает ТАСС. Он добавил, что строители должны внести свой вклад, чтобы ситуация смягчилась. По словам Грефа, банку приходится держать баланс для того, чтобы обеспечить качество ипотечного портфеля и выживаемость девелоперских компаний. С начала 2024 года банки ввели комиссии для застройщиков при выдаче ипотеки по всем льготным программам. По новым правилам девелопер должен досубсидировать льготный кредит. Кроме того, оформить льготную ипотеку можно только у застройщиков — партнеров банков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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