Греф: комиссия для застройщиков по льготной ипотеке является временной мерой

28 февраля 2024 в 18:34 Размер текста - 17 +

Герман Греф назвал временной мерой комиссии для застройщиков по льготной ипотеке Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Комиссия для застройщиков по льготной ипотеке — временная мера. Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф. «Это временная мера. Будем балансировать вместе с нашими клиентами, застройщиками», — сказал Греф журналистам в ходе видео-конференции, передает ТАСС. Он добавил, что строители должны внести свой вклад, чтобы ситуация смягчилась. По словам Грефа, банку приходится держать баланс для того, чтобы обеспечить качество ипотечного портфеля и выживаемость девелоперских компаний. С начала 2024 года банки ввели комиссии для застройщиков при выдаче ипотеки по всем льготным программам. По новым правилам девелопер должен досубсидировать льготный кредит. Кроме того, оформить льготную ипотеку можно только у застройщиков — партнеров банков.

Комиссия для застройщиков по льготной ипотеке — временная мера. Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф. «Это временная мера. Будем балансировать вместе с нашими клиентами, застройщиками», — сказал Греф журналистам в ходе видео-конференции, передает ТАСС. Он добавил, что строители должны внести свой вклад, чтобы ситуация смягчилась. По словам Грефа, банку приходится держать баланс для того, чтобы обеспечить качество ипотечного портфеля и выживаемость девелоперских компаний. С начала 2024 года банки ввели комиссии для застройщиков при выдаче ипотеки по всем льготным программам. По новым правилам девелопер должен досубсидировать льготный кредит. Кроме того, оформить льготную ипотеку можно только у застройщиков — партнеров банков.