Кадыров предсказал невероятную явку на выборах в Чечне

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Ежегодное послание Президента Российской Федерации федеральному собранию. Москва, кадыров рамзан, портрет
Народ Чечни и власть слышат друг-друга, заявил Рамзан Кадыров Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров считает, что избирательная явка на выборах президента РФ в регионе будет «невероятной». Об этом он рассказал журналистам на Съезде народа Чечни.

«Я уверен, что в этом году невероятная явка будет», — рассказал Кадыров. Его слова передает РИА Новости. Глава Чечни считает, что народ Республики — единая семья, а потому власть находится с жителями в постоянном контакте. «Поэтому, когда мы говорим друг другу, все слышат и выходят на выборы, на любые мероприятия», — дополнил Кадыров.

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Избиратели смогут отдать свои голоса кандидату от партии ЛДПР Леониду Слуцкому, кандидату от КПРФ Николаю Харитонову, представителю партии «Новые люди» Вячеславу Даванкову, а также действующему президенту страны Владимиру Путину, который идет на выборы в качестве самовыдвиженца.

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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров считает, что избирательная явка на выборах президента РФ в регионе будет «невероятной». Об этом он рассказал журналистам на Съезде народа Чечни. «Я уверен, что в этом году невероятная явка будет», — рассказал Кадыров. Его слова передает РИА Новости. Глава Чечни считает, что народ Республики — единая семья, а потому власть находится с жителями в постоянном контакте. «Поэтому, когда мы говорим друг другу, все слышат и выходят на выборы, на любые мероприятия», — дополнил Кадыров. Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Избиратели смогут отдать свои голоса кандидату от партии ЛДПР Леониду Слуцкому, кандидату от КПРФ Николаю Харитонову, представителю партии «Новые люди» Вячеславу Даванкову, а также действующему президенту страны Владимиру Путину, который идет на выборы в качестве самовыдвиженца.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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