Кадыров предсказал невероятную явку на выборах в Чечне

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров считает, что избирательная явка на выборах президента РФ в регионе будет «невероятной». Об этом он рассказал журналистам на Съезде народа Чечни.
«Я уверен, что в этом году невероятная явка будет», — рассказал Кадыров. Его слова передает РИА Новости. Глава Чечни считает, что народ Республики — единая семья, а потому власть находится с жителями в постоянном контакте. «Поэтому, когда мы говорим друг другу, все слышат и выходят на выборы, на любые мероприятия», — дополнил Кадыров.
Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Избиратели смогут отдать свои голоса кандидату от партии ЛДПР Леониду Слуцкому, кандидату от КПРФ Николаю Харитонову, представителю партии «Новые люди» Вячеславу Даванкову, а также действующему президенту страны Владимиру Путину, который идет на выборы в качестве самовыдвиженца.
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