Беспилотник упал на жилой дом в Петербурге: главное к вечеру 2 марта

«Фонтанка»: на жилой дом в Санкт-Петербурге упал беспилотник

02 марта 2024 в 22:52 Размер текста - 17 +

В Санкт-Петербурге пострадало более 250 квартир (архивное фото) Фото: Алексей Глазырин © URA.RU В Санкт-Петербурге 2 марта беспилотник атаковал жилые дома. Пострадало 250 квартир, около 100 человек были эвакуированы из помещений. Погибших и раненых нет. URA.RU приводит главные новости к вечеру 2 марта. Атака беспилотника на Санкт-Петербург В Санкт-Петербурге прогремел взрыв после падения беспилотника на дома на Пискаревском проспекте. Пострадало два здания, дом 161 и 159. Было повреждено 250 квартир, 100 человек эвакуированы, шесть жильцов обратились к медикам. Предполагается, что целью беспилотника была нефтебаза «Ручьи». Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов обещал обеспечить всех пострадавших временным жильем и выплатить компенсации. Повреждения от взрыва будут устранять за счет города. ВСУ атаковали следователей в Брянской области При атаке украинского беспилотника в Брянской области пострадали участники следственной группы СК России. По сообщениям пресс-службы ведомства, ранения получили следователь и следователь-криминалист, еще два сотрудника контужены. «Следователь и следователь-криминалист СК России получили ранения, еще двое сотрудников ведомства контужены в результате детонации взрывного устройства, сброшенного с беспилотного летательного аппарата ВФУ», — сообщают в официальном telegram-канале Следственного комитета РФ. Сотрудникам ведомства оказана медицинская помощь. Небензя о переговорах РФ и Украины Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил о невозможности диалога между РФ и Украиной ни через посредников, ни напрямую. Трансляция его выступления велась на телеканале «Россия-24». Отправка военных на Украину Словакия отказалась отправлять на Украину своих военных. О чем сообщил глава МИД страны Юрай Бланар по итогам встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на дипломатическом форуме в Анталье. «Мы не будем отправлять каких-либо военных, солдат на территорию Украины, потому что это может привести к большей эскалации конфликта, а мы этого не хотим», — отметил Бланар. По его словам, новое правительство Словакии также приняло решение приостановить поддержку на 40 миллионов евро. Сырский увольняет генералов Решение о кадровых заменах на восточном фронте принял главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский. После поездки в зону боевых действий он отметил, что боеспособность солдат зависит от их командиров. «Стало понятно почему в случае одинаковых показателей укомплектования … одним бригадам удается сдерживать вражеские атаки и держать позиции, а другим нет. Это зависит от командира бригады. Когда командир не владеет обстановкой … я вынужден принимать кадровые решения», — написал он в своем telegram-канале. Сколько потеряно бойцов ВСУ в Тендровской косе После попытки высадки на Тендровской косе ВСУ потеряли значительное число бойцов среди спецназовцев. Украинское издание «Страна.ua» отметило, что количество погибших куда больше, чем заявлено в официальных цифрах. «Погибших и пропавших без вести несколько больше, чем видно по фотографиям, которые опубликовали россияне», — сообщается в материале издания. Германия начала проверку перехвата разговора офицеров ФРГ Министерство обороны Германии инициировало проверку из-за возможного перехвата разговора немецких офицеров. Предоставила запись и расшифровку беседы офицеров ФРГ, которые говорили о возможном использовании ракет Taurus для атаки Крымского моста, российская журналистка Маргарита Симоньян. «Минобороны ФРГ инициировало проверку по факту возможного перехвата сообщений ВВС ФРГ о якобы теоретическом использовании ракет Taurus», — сообщает немецкое агентство DPA. ВС РФ улучшили положение на трех направлениях ВС РФ в зоне СВО улучшили положение, сообщает Минобороны РФ. Они заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение противнику на купянском, донецком и авдеевском направлениях. Противник потерял более 390 военнослужащих, несколько танков, бронированных машин и девять автомобилей. Об этом сообщает Пятый канал. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Санкт-Петербурге 2 марта беспилотник атаковал жилые дома. Пострадало 250 квартир, около 100 человек были эвакуированы из помещений. Погибших и раненых нет. URA.RU приводит главные новости к вечеру 2 марта. В Санкт-Петербурге прогремел взрыв после падения беспилотника на дома на Пискаревском проспекте. Пострадало два здания, дом 161 и 159. Было повреждено 250 квартир, 100 человек эвакуированы, шесть жильцов обратились к медикам. Предполагается, что целью беспилотника была нефтебаза «Ручьи». Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов обещал обеспечить всех пострадавших временным жильем и выплатить компенсации. Повреждения от взрыва будут устранять за счет города. При атаке украинского беспилотника в Брянской области пострадали участники следственной группы СК России. По сообщениям пресс-службы ведомства, ранения получили следователь и следователь-криминалист, еще два сотрудника контужены. «Следователь и следователь-криминалист СК России получили ранения, еще двое сотрудников ведомства контужены в результате детонации взрывного устройства, сброшенного с беспилотного летательного аппарата ВФУ», — сообщают в официальном telegram-канале Следственного комитета РФ. Сотрудникам ведомства оказана медицинская помощь. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил о невозможности диалога между РФ и Украиной ни через посредников, ни напрямую. Трансляция его выступления велась на телеканале «Россия-24». Словакия отказалась отправлять на Украину своих военных. О чем сообщил глава МИД страны Юрай Бланар по итогам встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на дипломатическом форуме в Анталье. «Мы не будем отправлять каких-либо военных, солдат на территорию Украины, потому что это может привести к большей эскалации конфликта, а мы этого не хотим», — отметил Бланар. По его словам, новое правительство Словакии также приняло решение приостановить поддержку на 40 миллионов евро. Решение о кадровых заменах на восточном фронте принял главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский. После поездки в зону боевых действий он отметил, что боеспособность солдат зависит от их командиров. «Стало понятно почему в случае одинаковых показателей укомплектования … одним бригадам удается сдерживать вражеские атаки и держать позиции, а другим нет. Это зависит от командира бригады. Когда командир не владеет обстановкой … я вынужден принимать кадровые решения», — написал он в своем telegram-канале. После попытки высадки на Тендровской косе ВСУ потеряли значительное число бойцов среди спецназовцев. Украинское издание «Страна.ua» отметило, что количество погибших куда больше, чем заявлено в официальных цифрах. «Погибших и пропавших без вести несколько больше, чем видно по фотографиям, которые опубликовали россияне», — сообщается в материале издания. Министерство обороны Германии инициировало проверку из-за возможного перехвата разговора немецких офицеров. Предоставила запись и расшифровку беседы офицеров ФРГ, которые говорили о возможном использовании ракет Taurus для атаки Крымского моста, российская журналистка Маргарита Симоньян. «Минобороны ФРГ инициировало проверку по факту возможного перехвата сообщений ВВС ФРГ о якобы теоретическом использовании ракет Taurus», — сообщает немецкое агентство DPA. ВС РФ в зоне СВО улучшили положение, сообщает Минобороны РФ. Они заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение противнику на купянском, донецком и авдеевском направлениях. Противник потерял более 390 военнослужащих, несколько танков, бронированных машин и девять автомобилей. Об этом сообщает Пятый канал.