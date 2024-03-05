Финляндия готова нарушить закон ЕС и ограничить россиян в правах на убежище

МВД Финляндии: страна примет закон, ограничивающий россиян в правах на убежище

05 марта 2024 в 12:09 Размер текста - 17 +

Правила созданы для подготовки к «наиболее серьезным ситуациям» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Финляндия разрабатывает законодательные инициативы, предусматривающие возможность немедленной депортации россиян обратно в РФ без предоставления оснований для их пребывания. Эти меры предназначены для реагирования на «наиболее серьезные ситуации». Об этом сообщили в МВД Финляндии. Ранее ЕС приняли закон о процедуре рассмотрения заявлений о предоставлении убежища. «Правительство Финляндии планирует принять закон, который позволит лицам, ищущим убежища на границе, немедленно отправляться обратно в Россию без каких-либо оснований», — сообщили в финском МВД, слова передает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung. Там отметили, что правила созданы для подготовки к «наиболее серьезным ситуациям». Закон находится еще в стадии разработки. Финский депутат Пекка Товери подчеркнул, что план заключается в том, чтобы ограничить подачу запросов на убежище исключительно через официальные пограничные пункты и осуществлять незамедлительную депортацию лиц, въехавших на территорию страны нелегальным путем, обратно в РФ. Ранее госсекретарь по вопросам убежища и миграции председательствующей в Совете ЕС Бельгии Николь де Моор сообщил, что комитет постоянных представителей стран ЕС (Coreper) одобрил предварительное соглашение, представляющее собой пакт Евросоюза об убежище и миграции. Глава отдела предоставления убежища Иммиграционной службы страны Антти Лехтинен сообщил, что Финляндия отказалась предоставлять убежище беженцам из России. Финляндия также закрыла пограничные посты на границе с РФ в связи миграционной ситуацией. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Финляндия разрабатывает законодательные инициативы, предусматривающие возможность немедленной депортации россиян обратно в РФ без предоставления оснований для их пребывания. Эти меры предназначены для реагирования на «наиболее серьезные ситуации». Об этом сообщили в МВД Финляндии. Ранее ЕС приняли закон о процедуре рассмотрения заявлений о предоставлении убежища. «Правительство Финляндии планирует принять закон, который позволит лицам, ищущим убежища на границе, немедленно отправляться обратно в Россию без каких-либо оснований», — сообщили в финском МВД, слова передает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung. Там отметили, что правила созданы для подготовки к «наиболее серьезным ситуациям». Закон находится еще в стадии разработки. Финский депутат Пекка Товери подчеркнул, что план заключается в том, чтобы ограничить подачу запросов на убежище исключительно через официальные пограничные пункты и осуществлять незамедлительную депортацию лиц, въехавших на территорию страны нелегальным путем, обратно в РФ. Ранее госсекретарь по вопросам убежища и миграции председательствующей в Совете ЕС Бельгии Николь де Моор сообщил, что комитет постоянных представителей стран ЕС (Coreper) одобрил предварительное соглашение, представляющее собой пакт Евросоюза об убежище и миграции. Глава отдела предоставления убежища Иммиграционной службы страны Антти Лехтинен сообщил, что Финляндия отказалась предоставлять убежище беженцам из России. Финляндия также закрыла пограничные посты на границе с РФ в связи миграционной ситуацией.