05 марта 2024

Грузовик Почты РФ с сотнями посылок на 8 Марта загорелся в Москве. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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В Москве произошло ЧП с автомобилем Почты России Фото:

Автомобиль Почты России, перевозящий посылки к Международному женскому дню, загорелся в Москве. Об этом сообщил telegram-канал Mash.

«Грузовик Почты России с сотнями посылок на 8 Марта загорелся на Третьем транспортном кольце, недалеко от станции метро „Курская“ в Москве. Огонь распространяется по всей кабине», — говорится в сообщении, к которому прикреплено видео ЧП.

Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в главное управление МЧС России по городу Москве по теме публикации. Ответ ожидается.

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Автомобиль Почты России, перевозящий посылки к Международному женскому дню, загорелся в Москве. Об этом сообщил telegram-канал Mash. «Грузовик Почты России с сотнями посылок на 8 Марта загорелся на Третьем транспортном кольце, недалеко от станции метро „Курская“ в Москве. Огонь распространяется по всей кабине», — говорится в сообщении, к которому прикреплено видео ЧП. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в главное управление МЧС России по городу Москве по теме публикации. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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