Происшествия Пожары Грузовик Почты РФ с сотнями посылок на 8 Марта загорелся в Москве. Видео 06 марта 2024 в 00:00 Размер текста - 17 + В Москве произошло ЧП с автомобилем Почты России Фото: Сергей Русанов © URA.RU Автомобиль Почты России, перевозящий посылки к Международному женскому дню, загорелся в Москве. Об этом сообщил telegram-канал Mash. «Грузовик Почты России с сотнями посылок на 8 Марта загорелся на Третьем транспортном кольце, недалеко от станции метро „Курская“ в Москве. Огонь распространяется по всей кабине», — говорится в сообщении, к которому прикреплено видео ЧП. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в главное управление МЧС России по городу Москве по теме публикации. Ответ ожидается. Автомобиль Почты России, перевозящий посылки к Международному женскому дню, загорелся в Москве. Об этом сообщил telegram-канал Mash. «Грузовик Почты России с сотнями посылок на 8 Марта загорелся на Третьем транспортном кольце, недалеко от станции метро „Курская“ в Москве. Огонь распространяется по всей кабине», — говорится в сообщении, к которому прикреплено видео ЧП. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в главное управление МЧС России по городу Москве по теме публикации. Ответ ожидается. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям