В Москве произошло ЧП с автомобилем Почты России
Автомобиль Почты России, перевозящий посылки к Международному женскому дню, загорелся в Москве. Об этом сообщил telegram-канал Mash.
«Грузовик Почты России с сотнями посылок на 8 Марта загорелся на Третьем транспортном кольце, недалеко от станции метро „Курская“ в Москве. Огонь распространяется по всей кабине», — говорится в сообщении, к которому прикреплено видео ЧП.
Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в главное управление МЧС России по городу Москве по теме публикации. Ответ ожидается.
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