05 марта 2024

В России резко возросло число пожаров из-за обогревателей

© Служба новостей «URA.RU»
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Обогреватели в магазине. Челябинск, обогреватель, магазин бытовой техники
Из-за сломанных обогревателей в 2023 году в России произошло более 5,6 тысяч пожаров Фото:

В России за год почти в четыре раза выросло число пожаров из-за отопительного электрооборудования. Об этом рассказали в МЧС.

«Неисправное электрическое оборудование для отопления и нарушение правил его эксплуатации в 2023 году привело к более 5,6 тыс. пожаров. Это в 3,7 раза больше, чем в 2022 году», — сообщили в МЧС, передает газета «Известия». Отмечается, что это число за 2023 год с учетом четырех новых регионов РФ.

В МЧС напомнили об опасности использования поврежденных электроприборов. Рекомендуется изучить инструкцию перед использованием обогревателя и регулярно проверять состояние оборудования. Важно избегать перегрузки электросети и не оставлять обогреватели включенными без присмотра.

Эксперт Общероссийского народного фронта (ОНФ) в области ЖКХ Илья Рыбальченко ранее назвал самые энергозатратные бытовые приборы в домах россиян. В их числе: обогреватели, водонагревающие приборы и электрические плиты. Также он упомянул стиральные машинки и электросчетчики, которые не отключаются.

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В России за год почти в четыре раза выросло число пожаров из-за отопительного электрооборудования. Об этом рассказали в МЧС. «Неисправное электрическое оборудование для отопления и нарушение правил его эксплуатации в 2023 году привело к более 5,6 тыс. пожаров. Это в 3,7 раза больше, чем в 2022 году», — сообщили в МЧС, передает газета «Известия». Отмечается, что это число за 2023 год с учетом четырех новых регионов РФ. В МЧС напомнили об опасности использования поврежденных электроприборов. Рекомендуется изучить инструкцию перед использованием обогревателя и регулярно проверять состояние оборудования. Важно избегать перегрузки электросети и не оставлять обогреватели включенными без присмотра. Эксперт Общероссийского народного фронта (ОНФ) в области ЖКХ Илья Рыбальченко ранее назвал самые энергозатратные бытовые приборы в домах россиян. В их числе: обогреватели, водонагревающие приборы и электрические плиты. Также он упомянул стиральные машинки и электросчетчики, которые не отключаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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