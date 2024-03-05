В России резко возросло число пожаров из-за обогревателей

06 марта 2024 в 04:16 Размер текста - 17 +

Из-за сломанных обогревателей в 2023 году в России произошло более 5,6 тысяч пожаров Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В России за год почти в четыре раза выросло число пожаров из-за отопительного электрооборудования. Об этом рассказали в МЧС. «Неисправное электрическое оборудование для отопления и нарушение правил его эксплуатации в 2023 году привело к более 5,6 тыс. пожаров. Это в 3,7 раза больше, чем в 2022 году», — сообщили в МЧС, передает газета «Известия». Отмечается, что это число за 2023 год с учетом четырех новых регионов РФ. В МЧС напомнили об опасности использования поврежденных электроприборов. Рекомендуется изучить инструкцию перед использованием обогревателя и регулярно проверять состояние оборудования. Важно избегать перегрузки электросети и не оставлять обогреватели включенными без присмотра. Эксперт Общероссийского народного фронта (ОНФ) в области ЖКХ Илья Рыбальченко ранее назвал самые энергозатратные бытовые приборы в домах россиян. В их числе: обогреватели, водонагревающие приборы и электрические плиты. Также он упомянул стиральные машинки и электросчетчики, которые не отключаются.

В России за год почти в четыре раза выросло число пожаров из-за отопительного электрооборудования. Об этом рассказали в МЧС. «Неисправное электрическое оборудование для отопления и нарушение правил его эксплуатации в 2023 году привело к более 5,6 тыс. пожаров. Это в 3,7 раза больше, чем в 2022 году», — сообщили в МЧС, передает газета «Известия». Отмечается, что это число за 2023 год с учетом четырех новых регионов РФ. В МЧС напомнили об опасности использования поврежденных электроприборов. Рекомендуется изучить инструкцию перед использованием обогревателя и регулярно проверять состояние оборудования. Важно избегать перегрузки электросети и не оставлять обогреватели включенными без присмотра. Эксперт Общероссийского народного фронта (ОНФ) в области ЖКХ Илья Рыбальченко ранее назвал самые энергозатратные бытовые приборы в домах россиян. В их числе: обогреватели, водонагревающие приборы и электрические плиты. Также он упомянул стиральные машинки и электросчетчики, которые не отключаются.