На юго-западе Санкт-Петербурга загорелся ангар в районе производственной зоны Горелово. Сообщается о двух пострадавших. Информацию подтвердили экстренные службы.
«Ангар горит на площади 1000 квадратных метров в Петербурге. Два человека пострадали», — отмечают в МЧС РФ. Специалисты уточняют, что в ликвидации пожара участвуют 75 человек. Также задействовано более 20 видов техники. По информации журналистов, горит промзона Горелово.
На юго-западе Санкт-Петербурга загорелся ангар в районе производственной зоны Горелово. Сообщается о двух пострадавших. Информацию подтвердили экстренные службы. «Ангар горит на площади 1000 квадратных метров в Петербурге. Два человека пострадали», — отмечают в МЧС РФ. Специалисты уточняют, что в ликвидации пожара участвуют 75 человек. Также задействовано более 20 видов техники. По информации журналистов, горит промзона Горелово.