В масштабном пожаре в Петербурге пострадали люди. Видео

МЧС РФ: в Санкт-Петербурге при пожаре в промзоне пострадали два человека
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Пожар на улице Карьерной, 30. Екатеринбург, мчс, пожар, пожарная охрана, огонь
Площадь пожара составляет 1000 квадратных метров, уточнили в МЧС Фото:

На юго-западе Санкт-Петербурга загорелся ангар в районе производственной зоны Горелово. Сообщается о двух пострадавших. Информацию подтвердили экстренные службы.

«Ангар горит на площади 1000 квадратных метров в Петербурге. Два человека пострадали», — отмечают в МЧС РФ. Специалисты уточняют, что в ликвидации пожара участвуют 75 человек. Также задействовано более 20 видов техники. По информации журналистов, горит промзона Горелово.

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На юго-западе Санкт-Петербурга загорелся ангар в районе производственной зоны Горелово. Сообщается о двух пострадавших. Информацию подтвердили экстренные службы. «Ангар горит на площади 1000 квадратных метров в Петербурге. Два человека пострадали», — отмечают в МЧС РФ. Специалисты уточняют, что в ликвидации пожара участвуют 75 человек. Также задействовано более 20 видов техники. По информации журналистов, горит промзона Горелово.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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