Министр юстиции Украины раскрыл, когда у страны кончатся деньги на своих граждан

Украина исчерпает средства на гражданские нужды к 2025 году
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Сейчас Украина тратит все деньги на военные цели, заявил Малюська Фото:
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Министр юстиции Украины Денис Малюська выразил опасения относительно финансирования невоенных потребностей страны в ближайшем будущем. По его словам, к 2025 году Украина может столкнуться с недостатком средств для покрытия таких расходов на фоне уменьшения интереса зарубежных партнеров к оказанию финансовой помощи.

«Наш анализ показывает, что в 2025 году или даже, возможно, к концу 2024 года у нас не будет достаточных средств для покрытия невоенных потребностей. Мы тратим все, что у нас есть, на военные усилия. С точки зрения невоенных расходов нам приходится полагаться на прямую финансовую помощь или займы, а аппетит наших партнеров помогать нам снижается с течением времени», — сказал Малюська во время визита в США, передает РИА Новости.

ЕС планирует увеличить военную помощь Киеву за счет фонда мира, о чем ранее заявили официальные представители объединения. В то же время, новый пакет военной помощи от США на сумму 300 миллионов долларов, по словам помощника президента по нацбезопасности Джейка Салливана, может быть исчерпан всего за несколько недель.

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Министр юстиции Украины Денис Малюська выразил опасения относительно финансирования невоенных потребностей страны в ближайшем будущем. По его словам, к 2025 году Украина может столкнуться с недостатком средств для покрытия таких расходов на фоне уменьшения интереса зарубежных партнеров к оказанию финансовой помощи. «Наш анализ показывает, что в 2025 году или даже, возможно, к концу 2024 года у нас не будет достаточных средств для покрытия невоенных потребностей. Мы тратим все, что у нас есть, на военные усилия. С точки зрения невоенных расходов нам приходится полагаться на прямую финансовую помощь или займы, а аппетит наших партнеров помогать нам снижается с течением времени», — сказал Малюська во время визита в США, передает РИА Новости. ЕС планирует увеличить военную помощь Киеву за счет фонда мира, о чем ранее заявили официальные представители объединения. В то же время, новый пакет военной помощи от США на сумму 300 миллионов долларов, по словам помощника президента по нацбезопасности Джейка Салливана, может быть исчерпан всего за несколько недель.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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