Путин: Россия не простит предателей

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Президент России Владимир Путин в Астане. Астана, путин владимир, топ
Россия не будет прощать ни одного предателя страны, заявил Путин Фото:

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что страна не простит предателей, которые покушаются на российские земли. Такое заявление он сделал во время расширенного заседания коллегии ФСБ.

«Мы помним, что творили власовцы на нашей земле, не простим и нынешних предателей», — заявил Путин во время заседания коллегии. Трансляция проходит на телеканале «Россия-24».

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Президент РФ Владимир Путин сообщил, что страна не простит предателей, которые покушаются на российские земли. Такое заявление он сделал во время расширенного заседания коллегии ФСБ. «Мы помним, что творили власовцы на нашей земле, не простим и нынешних предателей», — заявил Путин во время заседания коллегии. Трансляция проходит на телеканале «Россия-24».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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