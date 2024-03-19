Путин: Россия не простит предателей

19 марта 2024 в 16:34 Размер текста - 17 +

Россия не будет прощать ни одного предателя страны, заявил Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин сообщил, что страна не простит предателей, которые покушаются на российские земли. Такое заявление он сделал во время расширенного заседания коллегии ФСБ. «Мы помним, что творили власовцы на нашей земле, не простим и нынешних предателей», — заявил Путин во время заседания коллегии. Трансляция проходит на телеканале «Россия-24». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что страна не простит предателей, которые покушаются на российские земли. Такое заявление он сделал во время расширенного заседания коллегии ФСБ. «Мы помним, что творили власовцы на нашей земле, не простим и нынешних предателей», — заявил Путин во время заседания коллегии. Трансляция проходит на телеканале «Россия-24».