Три президента позвонили Путину после победы на выборах

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Путина с переизбранием поздравили главы Абхазии, Туркменистана и Ирана Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

Президент Республики Абхазия Аслан Бжаниев лично позвонил главе РФ Владимиру Путину, чтобы поздравить его с победой на выборах президента в стране. Также свои поздравления передали лидер Исламской Республики Иран Эбрахим Раиси и президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов. Об этом сообщает Кремль.

«Аслан Бжания тепло поздравил Владимира Путина с победой на президентских выборах», — передает Кремль. Президент Абхазии подчеркнул, что результаты голосования на выборах убедительно показали поддержку россиянами курса по ускорению социально-экономического развития и обеспечения безопасности страны.

Кроме того, свои поздравления Путину направил глава Ирана Раиси. Он выразил уверенность в продолжении развития российско-иранских отношений. Также главы государств обсудили двустороннее сотрудничество, которое включает реализацию крупных проектов и расширение торгово-экономических связей.

Главу России с переизбранием поздравил и президент Туркменистана Бердымухамедов. Он пожелал Путину новых успехов на посту президента. В беседе главы государств подтвердили свой настрой на продолжение укрепления российско-туркменского стратегического партнерства.

Владимир Путин одержал победу на президентских выборах с результатом в 87%. Голосование проходило с 15 по 17 марта.

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Президент Республики Абхазия Аслан Бжаниев лично позвонил главе РФ Владимиру Путину, чтобы поздравить его с победой на выборах президента в стране. Также свои поздравления передали лидер Исламской Республики Иран Эбрахим Раиси и президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов. Об этом сообщает Кремль. «Аслан Бжания тепло поздравил Владимира Путина с победой на президентских выборах», — передает Кремль. Президент Абхазии подчеркнул, что результаты голосования на выборах убедительно показали поддержку россиянами курса по ускорению социально-экономического развития и обеспечения безопасности страны. Кроме того, свои поздравления Путину направил глава Ирана Раиси. Он выразил уверенность в продолжении развития российско-иранских отношений. Также главы государств обсудили двустороннее сотрудничество, которое включает реализацию крупных проектов и расширение торгово-экономических связей. Главу России с переизбранием поздравил и президент Туркменистана Бердымухамедов. Он пожелал Путину новых успехов на посту президента. В беседе главы государств подтвердили свой настрой на продолжение укрепления российско-туркменского стратегического партнерства. Владимир Путин одержал победу на президентских выборах с результатом в 87%. Голосование проходило с 15 по 17 марта.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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