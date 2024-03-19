Три президента позвонили Путину после победы на выборах

19 марта 2024 в 18:21 Размер текста - 17 +

Путина с переизбранием поздравили главы Абхазии, Туркменистана и Ирана Фото: Официальный сайт Президента России kremlin.ru новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Президент Республики Абхазия Аслан Бжаниев лично позвонил главе РФ Владимиру Путину, чтобы поздравить его с победой на выборах президента в стране. Также свои поздравления передали лидер Исламской Республики Иран Эбрахим Раиси и президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов. Об этом сообщает Кремль. «Аслан Бжания тепло поздравил Владимира Путина с победой на президентских выборах», — передает Кремль . Президент Абхазии подчеркнул, что результаты голосования на выборах убедительно показали поддержку россиянами курса по ускорению социально-экономического развития и обеспечения безопасности страны. Кроме того, свои поздравления Путину направил глава Ирана Раиси. Он выразил уверенность в продолжении развития российско-иранских отношений. Также главы государств обсудили двустороннее сотрудничество, которое включает реализацию крупных проектов и расширение торгово-экономических связей. Главу России с переизбранием поздравил и президент Туркменистана Бердымухамедов. Он пожелал Путину новых успехов на посту президента. В беседе главы государств подтвердили свой настрой на продолжение укрепления российско-туркменского стратегического партнерства. Владимир Путин одержал победу на президентских выборах с результатом в 87%. Голосование проходило с 15 по 17 марта. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Республики Абхазия Аслан Бжаниев лично позвонил главе РФ Владимиру Путину, чтобы поздравить его с победой на выборах президента в стране. Также свои поздравления передали лидер Исламской Республики Иран Эбрахим Раиси и президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов. Об этом сообщает Кремль. «Аслан Бжания тепло поздравил Владимира Путина с победой на президентских выборах», — передает Кремль. Президент Абхазии подчеркнул, что результаты голосования на выборах убедительно показали поддержку россиянами курса по ускорению социально-экономического развития и обеспечения безопасности страны. Кроме того, свои поздравления Путину направил глава Ирана Раиси. Он выразил уверенность в продолжении развития российско-иранских отношений. Также главы государств обсудили двустороннее сотрудничество, которое включает реализацию крупных проектов и расширение торгово-экономических связей. Главу России с переизбранием поздравил и президент Туркменистана Бердымухамедов. Он пожелал Путину новых успехов на посту президента. В беседе главы государств подтвердили свой настрой на продолжение укрепления российско-туркменского стратегического партнерства. Владимир Путин одержал победу на президентских выборах с результатом в 87%. Голосование проходило с 15 по 17 марта.