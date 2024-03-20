20 марта 2024

Правительство поддержало отправку трудных детей в центры временного содержания

© Служба новостей «URA.RU»
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Город и жители. Тюмень, ребенок, подросток, депрессия, трудный подросток
Сотрудники центров смогут выявлять подростков, причастных к совершению преступлений Фото:

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала инициативу о возможности отправки рецидивистов-подростков в центры временного содержания (ЦВС). Об этом сообщают «Ведомости».

«Поправки предусматривают, что подростков до 16 лет, которые два и более раз в течение года совершили административные правонарушения, будут отправлять в ЦВС на срок до 45 дней. Эта мера коснется и детей, которые часто убегали из дома», — пишут «Ведомости», имея в распоряжении материалы комиссии.

Законопроект, разработанный депутатами от партии «Единая Россия» во главе с Татьяной Буцкой, предполагает внесение изменений в законодательство, касающегося профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. В частности, ЦВС получат новые полномочия для работы с трудными подростками, включая индивидуальную профилактическую работу и выявление факторов, влияющих на их поведение.

Эта инициатива стала ответом на растущую проблему девиантного поведения среди подростков и стремление усилить ответственность за повторные правонарушения. Кандидат психологических наук Сергей Шкилев утверждает, что существуют разные типы поведения подростков: асоциальное и антисоциальное. С одной стороны, подросток может делать что-то безобидное: выкладывать посты в соцсетях, но совсем другое дело, когда он готовит преступление или убийство, пишет МК.RU.

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Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала инициативу о возможности отправки рецидивистов-подростков в центры временного содержания (ЦВС). Об этом сообщают «Ведомости». «Поправки предусматривают, что подростков до 16 лет, которые два и более раз в течение года совершили административные правонарушения, будут отправлять в ЦВС на срок до 45 дней. Эта мера коснется и детей, которые часто убегали из дома», — пишут «Ведомости», имея в распоряжении материалы комиссии. Законопроект, разработанный депутатами от партии «Единая Россия» во главе с Татьяной Буцкой, предполагает внесение изменений в законодательство, касающегося профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. В частности, ЦВС получат новые полномочия для работы с трудными подростками, включая индивидуальную профилактическую работу и выявление факторов, влияющих на их поведение. Эта инициатива стала ответом на растущую проблему девиантного поведения среди подростков и стремление усилить ответственность за повторные правонарушения. Кандидат психологических наук Сергей Шкилев утверждает, что существуют разные типы поведения подростков: асоциальное и антисоциальное. С одной стороны, подросток может делать что-то безобидное: выкладывать посты в соцсетях, но совсем другое дело, когда он готовит преступление или убийство, пишет МК.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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