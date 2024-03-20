Правительство поддержало отправку трудных детей в центры временного содержания

21 марта 2024 в 03:25 Размер текста - 17 +

Сотрудники центров смогут выявлять подростков, причастных к совершению преступлений Фото: Денис Моргунов © URA.RU Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала инициативу о возможности отправки рецидивистов-подростков в центры временного содержания (ЦВС). Об этом сообщают «Ведомости». «Поправки предусматривают, что подростков до 16 лет, которые два и более раз в течение года совершили административные правонарушения, будут отправлять в ЦВС на срок до 45 дней. Эта мера коснется и детей, которые часто убегали из дома», — пишут «Ведомости», имея в распоряжении материалы комиссии. Законопроект, разработанный депутатами от партии «Единая Россия» во главе с Татьяной Буцкой, предполагает внесение изменений в законодательство, касающегося профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. В частности, ЦВС получат новые полномочия для работы с трудными подростками, включая индивидуальную профилактическую работу и выявление факторов, влияющих на их поведение. Эта инициатива стала ответом на растущую проблему девиантного поведения среди подростков и стремление усилить ответственность за повторные правонарушения. Кандидат психологических наук Сергей Шкилев утверждает, что существуют разные типы поведения подростков: асоциальное и антисоциальное. С одной стороны, подросток может делать что-то безобидное: выкладывать посты в соцсетях, но совсем другое дело, когда он готовит преступление или убийство, пишет МК.RU . Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала инициативу о возможности отправки рецидивистов-подростков в центры временного содержания (ЦВС). Об этом сообщают «Ведомости». «Поправки предусматривают, что подростков до 16 лет, которые два и более раз в течение года совершили административные правонарушения, будут отправлять в ЦВС на срок до 45 дней. Эта мера коснется и детей, которые часто убегали из дома», — пишут «Ведомости», имея в распоряжении материалы комиссии. Законопроект, разработанный депутатами от партии «Единая Россия» во главе с Татьяной Буцкой, предполагает внесение изменений в законодательство, касающегося профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. В частности, ЦВС получат новые полномочия для работы с трудными подростками, включая индивидуальную профилактическую работу и выявление факторов, влияющих на их поведение. Эта инициатива стала ответом на растущую проблему девиантного поведения среди подростков и стремление усилить ответственность за повторные правонарушения. Кандидат психологических наук Сергей Шкилев утверждает, что существуют разные типы поведения подростков: асоциальное и антисоциальное. С одной стороны, подросток может делать что-то безобидное: выкладывать посты в соцсетях, но совсем другое дело, когда он готовит преступление или убийство, пишет МК.RU.