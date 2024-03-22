112: количество пострадавших при стрельбе в «Крокусе» резко выросло

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При стрельбе в «Крокусе» погибли более 10 человек, сообщили источники telegram-канала (архивное фото) Фото:
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Количество пострадавших при стрельбе в «Крокус Сити Холл» выросло до 50. Об этом сообщил telegram-канал 112, отметив, что более 10 человек погибли. Информации о пострадавших ранее не было.

«Около 50 человек пострадали и более 10 погибли при стрельбе в „Крокус Сити Холл“», — говорится в посте telegram-канала. Авторы поста сослались на неназванные источники.

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Количество пострадавших при стрельбе в «Крокус Сити Холл» выросло до 50. Об этом сообщил telegram-канал 112, отметив, что более 10 человек погибли. Информации о пострадавших ранее не было. «Около 50 человек пострадали и более 10 погибли при стрельбе в „Крокус Сити Холл“», — говорится в посте telegram-канала. Авторы поста сослались на неназванные источники.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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