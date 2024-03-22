112: количество пострадавших при стрельбе в «Крокусе» резко выросло

22 марта 2024 в 22:44 Размер текста - 17 +

При стрельбе в «Крокусе» погибли более 10 человек, сообщили источники telegram-канала (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус сити холл» Количество пострадавших при стрельбе в «Крокус Сити Холл» выросло до 50. Об этом сообщил telegram-канал 112, отметив, что более 10 человек погибли. Информации о пострадавших ранее не было. «Около 50 человек пострадали и более 10 погибли при стрельбе в „Крокус Сити Холл“», — говорится в посте telegram-канала. Авторы поста сослались на неназванные источники. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Количество пострадавших при стрельбе в «Крокус Сити Холл» выросло до 50. Об этом сообщил telegram-канал 112, отметив, что более 10 человек погибли. Информации о пострадавших ранее не было. «Около 50 человек пострадали и более 10 погибли при стрельбе в „Крокус Сити Холл“», — говорится в посте telegram-канала. Авторы поста сослались на неназванные источники.