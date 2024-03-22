112: количество пострадавших при стрельбе в «Крокусе» резко выросло

При стрельбе в «Крокусе» погибли более 10 человек, сообщили источники telegram-канала (архивное фото)
новость из сюжетаВ Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус сити холл»
Количество пострадавших при стрельбе в «Крокус Сити Холл» выросло до 50. Об этом сообщил telegram-канал 112, отметив, что более 10 человек погибли. Информации о пострадавших ранее не было.
«Около 50 человек пострадали и более 10 погибли при стрельбе в „Крокус Сити Холл“», — говорится в посте telegram-канала. Авторы поста сослались на неназванные источники.
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