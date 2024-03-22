Появились кадры людей в камуфляже с автоматами, открывшими огонь в «Крокусе»

Неизвестные в масках расстреляли людей в «Крокус Сити Холл»
новость из сюжетаВ Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус сити холл»
Опубликованы кадры с первых минут ЧП в Подмосковье. На видео видно, как неизвестные в масках расстреливают людей. Об этом сообщает Mash.
«Первые секунды атаки на посетителей „Крокус Сити Холла“. На кадрах двое в масках с автоматическим оружием расстреливают толпу», — передают авторы канала. По предварительной версии, все участники, представленные на кадрах, погибли. Официальной информации о погибших пока нет.
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