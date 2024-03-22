Появились кадры людей в камуфляже с автоматами, открывшими огонь в «Крокусе»

22 марта 2024 в 22:50 Размер текста - 17 +

Неизвестные в масках расстреляли людей в «Крокус Сити Холл» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус сити холл» Опубликованы кадры с первых минут ЧП в Подмосковье. На видео видно, как неизвестные в масках расстреливают людей. Об этом сообщает Mash. «Первые секунды атаки на посетителей „Крокус Сити Холла“. На кадрах двое в масках с автоматическим оружием расстреливают толпу», — передают авторы канала. По предварительной версии, все участники, представленные на кадрах, погибли. Официальной информации о погибших пока нет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Опубликованы кадры с первых минут ЧП в Подмосковье. На видео видно, как неизвестные в масках расстреливают людей. Об этом сообщает Mash. «Первые секунды атаки на посетителей „Крокус Сити Холла“. На кадрах двое в масках с автоматическим оружием расстреливают толпу», — передают авторы канала. По предварительной версии, все участники, представленные на кадрах, погибли. Официальной информации о погибших пока нет.