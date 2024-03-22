Появились кадры людей в камуфляже с автоматами, открывшими огонь в «Крокусе»

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Александр Пылков. Курган, автомат, патроны, оружие, сво, военный
Неизвестные в масках расстреляли людей в «Крокус Сити Холл» Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус сити холл»

Опубликованы кадры с первых минут ЧП в Подмосковье. На видео видно, как неизвестные в масках расстреливают людей. Об этом сообщает Mash.

«Первые секунды атаки на посетителей „Крокус Сити Холла“. На кадрах двое в масках с автоматическим оружием расстреливают толпу», — передают авторы канала. По предварительной версии, все участники, представленные на кадрах, погибли. Официальной информации о погибших пока нет.

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Опубликованы кадры с первых минут ЧП в Подмосковье. На видео видно, как неизвестные в масках расстреливают людей. Об этом сообщает Mash. «Первые секунды атаки на посетителей „Крокус Сити Холла“. На кадрах двое в масках с автоматическим оружием расстреливают толпу», — передают авторы канала. По предварительной версии, все участники, представленные на кадрах, погибли. Официальной информации о погибших пока нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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