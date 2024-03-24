В Киеве гремят взрывы

Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Киеве утром 24 марта прогремели несколько взрывов. Об этом заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко.
«Работает ПВО», — написал Кличко в telegram-канале. Он призвал жителей не покидать укрытий.
Ранее на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Российские военкоры заявляли, что ракеты летят к Киеву. В нескольких областях Украины, в частности, Львовской и Хмельницкой, уже сообщили о взрывах.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.