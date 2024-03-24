В Киеве гремят взрывы

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Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Киеве утром 24 марта прогремели несколько взрывов. Об этом заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

«Работает ПВО», — написал Кличко в telegram-канале. Он призвал жителей не покидать укрытий.

Ранее на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Российские военкоры заявляли, что ракеты летят к Киеву. В нескольких областях Украины, в частности, Львовской и Хмельницкой, уже сообщили о взрывах.

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В Киеве утром 24 марта прогремели несколько взрывов. Об этом заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко. «Работает ПВО», — написал Кличко в telegram-канале. Он призвал жителей не покидать укрытий. Ранее на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Российские военкоры заявляли, что ракеты летят к Киеву. В нескольких областях Украины, в частности, Львовской и Хмельницкой, уже сообщили о взрывах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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