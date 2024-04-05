Путин на Совете безопасности обсудил борьбу с оргпреступностью

Президент России Владимир Путин провел совещание с членами Совбеза страны. Обсуждалась тема борьбы с организованной преступностью, рассказали в Кремле.
«Обсуждались вопросы повышения эффективности работы с организованной преступностью, ее проявлениями. С докладом по основной теме встречи выступил глава МВД Владимир Колокольцев», — сообщили на сайте Кремля. На совещание были: премьер-министр РФ Михаил Мишустин, председатель Совфеда Валенина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, директор ФСБ Александр Бортников.
Ранее группа преступников атаковала «Крокус Сити Холл». От их рук погибли 144 человека. 23 марта были задержаны исполнители и еще 11 человек. Спустя время число причастных к теракту, которых задержали, увеличилось.
Путин отмечал, что террористы пытались нанести урон единству России. Он также добавил, что страна не может быть объектом террористических атак со стороны исламских фундаменталистов, пишет RT.
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Президент России Владимир Путин провел совещание с членами Совбеза страны. Обсуждалась тема борьбы с организованной преступностью, рассказали в Кремле. «Обсуждались вопросы повышения эффективности работы с организованной преступностью, ее проявлениями. С докладом по основной теме встречи выступил глава МВД Владимир Колокольцев», — сообщили на сайте Кремля. На совещание были: премьер-министр РФ Михаил Мишустин, председатель Совфеда Валенина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, директор ФСБ Александр Бортников. Ранее группа преступников атаковала «Крокус Сити Холл». От их рук погибли 144 человека. 23 марта были задержаны исполнители и еще 11 человек. Спустя время число причастных к теракту, которых задержали, увеличилось. Путин отмечал, что террористы пытались нанести урон единству России. Он также добавил, что страна не может быть объектом террористических атак со стороны исламских фундаменталистов, пишет RT.