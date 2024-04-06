В Венгрии продают редкий советский автомобиль за 1,3 миллиона рублей

07 апреля 2024 в 04:15 Размер текста - 17 +

В Восточной Европе оказался один из последних выпущенных ГАЗ-3111 (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Венгрии продают редкую за 1,29 миллиона рублей «Волгу», которой владел дилер ГАЗ в Федеративной Республике Германия (ФРГ). Речь идет о ГАЗ-3111 образца 2004 года. Указано на сайте Motor.ru. «Салон из Будапешта готов расстаться с прототипом седана, который собрали неофициально после закрытия проекта Горьковским автозаводом. Речь идет о ГАЗ-3111 образца 2004 года, хотя серийное производство модели прекратилось в 2002 году!» — указано из сайта. По данным «Автопотока», автомобиль заказал для себя немец Хорст Роланд Йеше, который в 2000-е годы был дилером ГАЗ в Федеративной Республике Германия. Проект ГАЗ-3111 начался еще в первой половине 1990-х, а тираж составил около 400 штук. Продавец сообщил, что машине требуется небольшой ремонт. В частности, из-за солнца испортился пластик, на правой задней двери заглушка осталась, но фрагменты требуют реставрации, за все время проржавел только выхлоп. За экземпляр с неизвестным порядковым номером хотят выручить пять миллионов форинтов (13,9 тысячи долларов или 1,29 миллиона рублей). Под капотом отечественный инжекторный двигатель ЗМЗ-405, который стыкуется с выхлопной системой с каталитическим нейтрализатором и лямбда-зондом. В Нижневартовске продают раритетный автомобиль ГАЗ-М21 «Волга» за миллион рублей. В разговоре с URA.RU владелец машины уточнил, что она отреставрирована с помощью оригинальных запчастей. Похожим авто, согласно декларациям на сайте президента России, много лет владеет Владимир Путин. По словам продавца, автомобиль было решено продать из-за переезда. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Венгрии продают редкую за 1,29 миллиона рублей «Волгу», которой владел дилер ГАЗ в Федеративной Республике Германия (ФРГ). Речь идет о ГАЗ-3111 образца 2004 года. Указано на сайте Motor.ru. «Салон из Будапешта готов расстаться с прототипом седана, который собрали неофициально после закрытия проекта Горьковским автозаводом. Речь идет о ГАЗ-3111 образца 2004 года, хотя серийное производство модели прекратилось в 2002 году!» — указано из сайта. По данным «Автопотока», автомобиль заказал для себя немец Хорст Роланд Йеше, который в 2000-е годы был дилером ГАЗ в Федеративной Республике Германия. Проект ГАЗ-3111 начался еще в первой половине 1990-х, а тираж составил около 400 штук. Продавец сообщил, что машине требуется небольшой ремонт. В частности, из-за солнца испортился пластик, на правой задней двери заглушка осталась, но фрагменты требуют реставрации, за все время проржавел только выхлоп. За экземпляр с неизвестным порядковым номером хотят выручить пять миллионов форинтов (13,9 тысячи долларов или 1,29 миллиона рублей). Под капотом отечественный инжекторный двигатель ЗМЗ-405, который стыкуется с выхлопной системой с каталитическим нейтрализатором и лямбда-зондом. В Нижневартовске продают раритетный автомобиль ГАЗ-М21 «Волга» за миллион рублей. В разговоре с URA.RU владелец машины уточнил, что она отреставрирована с помощью оригинальных запчастей. Похожим авто, согласно декларациям на сайте президента России, много лет владеет Владимир Путин. По словам продавца, автомобиль было решено продать из-за переезда.