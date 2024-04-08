FT объяснила, почему США боятся называть Китаю «красные линии»

FT: США не называют Китаю «красные линии», чтобы не обострять отношения

08 апреля 2024 в 08:32 Размер текста - 17 +

Китаю нужно пересмотреть свою тактику насчет договора о взаимной обороне США и Филиппин Фото: Георгий Бергал © URA.RU Соединенные Штаты не спешат оглашать Китаю «красные линии», потому что тот может воспользоваться этим. Тогда напряженность между Штатами и КНР может выйти на новый уровень, пишет Financial Times. «Если вы очертите китайцам „красную линию“, они будут придерживаться ее, но сделают все, кроме этого», — передает газета слова источника. Речь идет об очередном витке напряженности между Пекином и Вашингтоном из-за ситуации в Южно-Китайском море, где китайская береговая охрана использует водометы против филиппинских кораблей и судов. Филиппинцы доставляют снаряжение и людей к военному кораблю «Сьерра-Мадре», севшему на мель вблизи спорных островов Спратли в 1999 году. По данным Пекина, на корабле находится филиппинская морская пехота, а также специалисты, которые чинят судно. КНР воспринимает такие действия как оккупацию рифа. Пекин требует убрать судно, однако оно защищено договором о взаимной обороне США и Филиппин. Президент США Джо Байден планирует предупредить чиновников Китая, что договор о взаимной обороне Филиппин и Штатов распространяется на филиппинский флот и на «Сьерра-Мадре». Аналогичное предупреждения ранее озвучил глава американского командования в Индо-Тихоокеанском регионе адмирал Джон Акилино, но на Китай оно не произвело впечатления. По мнению источника газеты, КНР недооценивает возможные последствия эскалации. Международный трибунал в 2016 году постановил, что Вторая отмель Томаса, где застрял «Сьерра-Мадре», становится частью исключительной экономической зоны Филиппин. Это связано с тем, что она расположена менее чем в 200 морских милях от филиппинского острова Палаван. Но КНР не согласилась с таким решением. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Соединенные Штаты не спешат оглашать Китаю «красные линии», потому что тот может воспользоваться этим. Тогда напряженность между Штатами и КНР может выйти на новый уровень, пишет Financial Times. «Если вы очертите китайцам „красную линию“, они будут придерживаться ее, но сделают все, кроме этого», — передает газета слова источника. Речь идет об очередном витке напряженности между Пекином и Вашингтоном из-за ситуации в Южно-Китайском море, где китайская береговая охрана использует водометы против филиппинских кораблей и судов. Филиппинцы доставляют снаряжение и людей к военному кораблю «Сьерра-Мадре», севшему на мель вблизи спорных островов Спратли в 1999 году. По данным Пекина, на корабле находится филиппинская морская пехота, а также специалисты, которые чинят судно. КНР воспринимает такие действия как оккупацию рифа. Пекин требует убрать судно, однако оно защищено договором о взаимной обороне США и Филиппин. Президент США Джо Байден планирует предупредить чиновников Китая, что договор о взаимной обороне Филиппин и Штатов распространяется на филиппинский флот и на «Сьерра-Мадре». Аналогичное предупреждения ранее озвучил глава американского командования в Индо-Тихоокеанском регионе адмирал Джон Акилино, но на Китай оно не произвело впечатления. По мнению источника газеты, КНР недооценивает возможные последствия эскалации. Международный трибунал в 2016 году постановил, что Вторая отмель Томаса, где застрял «Сьерра-Мадре», становится частью исключительной экономической зоны Филиппин. Это связано с тем, что она расположена менее чем в 200 морских милях от филиппинского острова Палаван. Но КНР не согласилась с таким решением.