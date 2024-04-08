Географ назвала причины прорыва дамбы в Орске

Фролова: на прорыв дамбы в Орске повлияли снегозапасы, сильное промерзание почвы

09 апреля 2024 в 05:03 Размер текста - 17 +

Географ Наталья Фролова рассказала, что о бурном притоке воды Росгидромет предупреждал еще в марте Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Наводнение в Орске из-за прорыва дамбы Вероятность бурного весеннего половодья и аномально высоких снегозапасов в бассейне Урала были отмечены в документе Росгидромета еще в марте. О возможной ситуации с паводком в Орске Оренбургской области всем хорошо было известно. Об этом заявила географ Наталья Фролова. «На сайте Росгидромета была размещена справка об ожидаемом характере весеннего половодья 2024 года на реках РФ и предварительный прогноз притока воды в крупные водохранилища во втором квартале. Документ выпущен 10 марта. В нем говорится, что в бассейне Урала наблюдаются аномально высокие снегозапасы — больше 120% от средних значений» — подчеркнула географ Наталья Фролова в интервью « Коммерсанту ». Так же Фролова отметила, что прогноз притока в Ириклинское водохранилище давал до 300% от нормы. Указывая на то, надо было учесть этот фактор еще в середине марта. В непростой ситуации, по мнению эксперта, сыграл и фактор сильного промерзания почвы в бассейне Урала, достигающего более 100 сантиметров. Ростехнадзор создал комиссию по расследованию аварии на дамбе. В 2020 году была проведена проверка, выявлено 38 замечаний, которые должны были быть устранены к 2022 году. Как отметили в прокуратуре Оренбургской области, прорыв дамбы в Орске произошел по причине ее ненадлежащего состояния. Директор строительной компании «Спецстрой» Сергей Комаров в свою очередь заявил в эфире Первого канала, что прорыв дамбы произошел из-за того, что ее подточили грызуны. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вероятность бурного весеннего половодья и аномально высоких снегозапасов в бассейне Урала были отмечены в документе Росгидромета еще в марте. О возможной ситуации с паводком в Орске Оренбургской области всем хорошо было известно. Об этом заявила географ Наталья Фролова. «На сайте Росгидромета была размещена справка об ожидаемом характере весеннего половодья 2024 года на реках РФ и предварительный прогноз притока воды в крупные водохранилища во втором квартале. Документ выпущен 10 марта. В нем говорится, что в бассейне Урала наблюдаются аномально высокие снегозапасы — больше 120% от средних значений» — подчеркнула географ Наталья Фролова в интервью «Коммерсанту». Так же Фролова отметила, что прогноз притока в Ириклинское водохранилище давал до 300% от нормы. Указывая на то, надо было учесть этот фактор еще в середине марта. В непростой ситуации, по мнению эксперта, сыграл и фактор сильного промерзания почвы в бассейне Урала, достигающего более 100 сантиметров. Ростехнадзор создал комиссию по расследованию аварии на дамбе. В 2020 году была проведена проверка, выявлено 38 замечаний, которые должны были быть устранены к 2022 году. Как отметили в прокуратуре Оренбургской области, прорыв дамбы в Орске произошел по причине ее ненадлежащего состояния. Директор строительной компании «Спецстрой» Сергей Комаров в свою очередь заявил в эфире Первого канала, что прорыв дамбы произошел из-за того, что ее подточили грызуны.