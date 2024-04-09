Невролог раскрыл, почему инсульт чаще всего случается весной

Врач Далбаев: резкая смена погоды может стать причиной инсульта

10 апреля 2024 в 03:05 Размер текста - 17 +

Инсульты случаются из-за обострения заболеваний и метеорологических факторов, заявил Далбаев Фото: Анна Майорова © URA.RU Инсульты чаще всего случаются весной из-за резких температурных скачков и перепадов атмосферного давления. Об этом заявил врач-невролог Евгений Далбаев. «Чаще всего инсульты случаются весной, что связано с резкими скачками температуры и перепадами атмосферного давления. Подобные природные изменения влияют на кровообращение и приводят к инсульту. Особенно в группе риска находятся те, кто подвержен метеорологическим изменениям», — сообщил Далбаев изданию «Страсти». Врач отметил, что метеорологические факторы практически не поддаются контролю, поэтому важно уделить внимание сопутствующим заболеваниям, а также следить за уровнем и колебаниями артериального давления. В весенний период следует вести активный образ жизни, больше находиться на свежем воздухе и правильно питаться. К непоправимым последствиям, по словам Далбаева, может привести и неконтролируемая мерцательная аритмия, которая увеличивает риск инсульта в пять, а в некоторых случаях в 15 раз. «Нужно лечиться обязательно, если у вас ее обнаружили. Для этого широко используются специальные лекарства, которые разжижают кровь и препятствуют образованию тромбов», — добавил невролог. Сообщалось, что риски развития сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта повышают неблагоприятные социальные и экологические условия. Конкретными факторами являются: близость потенциально опасных или токсичных объектов, загрязнение воздуха и воды, близость дорожного движения транспорта, аэропортов и железных дорог, а также недостаточное количество зеленых зон отдыха. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Инсульты чаще всего случаются весной из-за резких температурных скачков и перепадов атмосферного давления. Об этом заявил врач-невролог Евгений Далбаев. «Чаще всего инсульты случаются весной, что связано с резкими скачками температуры и перепадами атмосферного давления. Подобные природные изменения влияют на кровообращение и приводят к инсульту. Особенно в группе риска находятся те, кто подвержен метеорологическим изменениям», — сообщил Далбаев изданию «Страсти». Врач отметил, что метеорологические факторы практически не поддаются контролю, поэтому важно уделить внимание сопутствующим заболеваниям, а также следить за уровнем и колебаниями артериального давления. В весенний период следует вести активный образ жизни, больше находиться на свежем воздухе и правильно питаться. К непоправимым последствиям, по словам Далбаева, может привести и неконтролируемая мерцательная аритмия, которая увеличивает риск инсульта в пять, а в некоторых случаях в 15 раз. «Нужно лечиться обязательно, если у вас ее обнаружили. Для этого широко используются специальные лекарства, которые разжижают кровь и препятствуют образованию тромбов», — добавил невролог. Сообщалось, что риски развития сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта повышают неблагоприятные социальные и экологические условия. Конкретными факторами являются: близость потенциально опасных или токсичных объектов, загрязнение воздуха и воды, близость дорожного движения транспорта, аэропортов и железных дорог, а также недостаточное количество зеленых зон отдыха.