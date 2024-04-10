В Литве призвали НАТО нарастить военное производство, чтобы догнать Россию

Минобороны Литвы: НАТО нужно нарастить военное производство, чтобы догнать РФ
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Лауринас Касчюнас сообщил о планах увеличить оборонный бюджет страны Фото:

Странам НАТО необходимо ускорить военные усилия, чтобы не отставать от РФ. Об этом заявил министр обороны Литвы Лауринас Касчюнас.

«У НАТО „нет времени“, чтобы терять, поскольку европейская военная промышленность наращивает производство, чтобы идти в ногу с военной экономикой России», — заявил Касчюнас, его слова передает агентство Bloomberg. Он подчеркнул, что Россия показала способность быстро наращивать производство военной продукции и пополнять арсеналы.

Касчюнас также сообщил о планах увеличить оборонный бюджет Литвы до 3,2% ВВП. Для достижения этой цели правительство рассмотрит в апреле введение дополнительных налогов и возможность займов.

Ранее сообщалось, что в Литве начнут конфисковать автомобили с российскими регистрационными номерами. Таможня республики требует, чтобы эти машины покинули территорию Евросоюза к 11 марта 2024 года либо были зарегистрированы в стране.

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Странам НАТО необходимо ускорить военные усилия, чтобы не отставать от РФ. Об этом заявил министр обороны Литвы Лауринас Касчюнас. «У НАТО „нет времени“, чтобы терять, поскольку европейская военная промышленность наращивает производство, чтобы идти в ногу с военной экономикой России», — заявил Касчюнас, его слова передает агентство Bloomberg. Он подчеркнул, что Россия показала способность быстро наращивать производство военной продукции и пополнять арсеналы. Касчюнас также сообщил о планах увеличить оборонный бюджет Литвы до 3,2% ВВП. Для достижения этой цели правительство рассмотрит в апреле введение дополнительных налогов и возможность займов. Ранее сообщалось, что в Литве начнут конфисковать автомобили с российскими регистрационными номерами. Таможня республики требует, чтобы эти машины покинули территорию Евросоюза к 11 марта 2024 года либо были зарегистрированы в стране.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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